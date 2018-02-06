На «АвтоВАЗе» будет новый руководитель

Об этом сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, — передает РИА. Это связано с назначением нынешнего глава концерна Николя Мора руководителем регионального подразделения «Рено».

Мор возглавил «АвтоВАЗ» в апреле 2016-го года, сменив на этом посту шведа Бу Андерссона. По словам Чемезова, кандидатура нового руководителя пока неизвестна. Ее предложит «Рено». Она будет согласовываться.