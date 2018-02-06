На «АвтоВАЗе» будет новый руководитель
Об этом сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, — передает РИА. Это связано с назначением нынешнего глава концерна Николя Мора руководителем регионального подразделения «Рено».
Мор возглавил «АвтоВАЗ» в апреле 2016-го года, сменив на этом посту шведа Бу Андерссона. По словам Чемезова, кандидатура нового руководителя пока неизвестна. Ее предложит «Рено». Она будет согласовываться.
Комментарии10
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ansh 06 февраля 2018 | 23:07
Мор? АвтоВАЗ?
Наконец то они нашли друг друга.
gsgqew 06 февраля 2018 | 23:19
ansh: Мор уходит, но не он уморил ВАЗ.
Когда в бордель перестают ходить клиенты, то менять бандершу бесполезно.
Надо лядей менять. Но работников другого качества в Тольятти нет.
nikitin43 06 февраля 2018 | 23:36
gsgqew: японцы сказали - в россии дети красивые , но то что россияне делают руками всё похоже на пулемёт с 5 колёсами...
igorrrpadlowitchs 06 февраля 2018 | 23:08
Руководители приходят и уходят, а ведро с болтами не меняется!
mikhail_spb_ 06 февраля 2018 | 23:14
igorrrpadlowitchs:
Место для завода оказалось прОклятое.
Какой автомобиль ни делай, всё "жигуль" получается.
com30 06 февраля 2018 | 23:23
Как из г*вн* пули, так и из жигулей, рено не слепить.
kail34 06 февраля 2018 | 23:19
Так не понятно, кто таки владелец Авто Ваза? Иностранец сменяют иностранца, а Российское государство впрягается по полной в проблемы Ваза и мало этого,так еще и гасит долги в миллиарды рубликов полученных под мудрым руководством иностранцев?
com30 06 февраля 2018 | 23:19
Что они ни делают, не идут дела,
Видно в понедельник их мама родила.
ihor_syvoryj 06 февраля 2018 | 23:30
Стоят два инженера-американца над Волгой.
- Не понимаю. Поменяли модельный ряд, а все равно с конвеера сходит Жигуль.
- А я предупреждал...
- Уже персонал весь поменяли, а на выходе - опять Жигуль.
- Ведь говорил же!
- Уже старый завод снесли и снуля новый построили, а всё равно выходит Жигуль.
- Я вам дуракам сколько раз говорил - прОклятое это место!!! прОклятое!
ihor_syvoryj 06 февраля 2018 | 23:33
Ни одно оружие массового пораженния не угробило столько россиян, как АвтоВАЗ!