Турчак раскритиковал членов ЕР в регионах, использующих административный ресурс для мобилизации людей на выборы
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на закрытом совещании раскритиковал членов «Единой России» в регионах, использующих административный ресурс для мобилизации людей на выборы. Об этом РБК рассказал заместитель Турчака Евгений Ревенко. Речь идет о ситуациях, когда сотрудников тем или иным образом обязывают приходить на выборы, когда партиец является директором школы или предприятия и использует административный ресурс, — пояснил Ревенко. Также Турчак заявил, что из регионов поступает информация об использовании детей в агитационной работе, что ничего, кроме негатива, у общественности не вызывает. По словам Ревенко, Турчак дал установку, что партия не агитирует за конкретного кандидата, а агитирует только за явку.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 06 февраля 2018 | 23:11
Стульчак включил дурака.
Или он такой и есть?
nikitin43 06 февраля 2018 | 23:21
mikhail_spb_:турчак всего лишь яркий представитель путенского помёта .
nikitin43 06 февраля 2018 | 23:27
nikitin43: могу добавить что за 18 лет он развёл в расеи говнища которое переполнило сию территорию и оно смердя расползается во все стороны ...
grishakras 06 февраля 2018 | 23:15
Это , который Кашина заказал?
ems1 06 февраля 2018 | 23:16
Про Турчака скажу, что человек дела, в беде "своих" не бросает. Ушел - мерзавец Шлосберг тутже начал давить. Хотя и числится его "другом".
ugiazov 06 февраля 2018 | 23:27
Турчак подумал, подумал, и решил открыть Америку!