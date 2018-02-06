Центризбирком опубликовал данные о доходах Владимира Путина как кандидата в президенты

В период с 2011-го по 16-й год, по данным ЦИК, Путин получил более 38,5 миллионов рублей. У него 13 счетов в банках. Он также владеет акциями банка «Санкт-Петербург». Согласно декларации, в собственности Путина находится квартира в Санкт-Петербурге площадью 77 квадратных метров и гараж. А также в его пользовании квартира в Москве. Кроме того, он владеет двумя автомобилями ГАЗ 60-го и 65-го года выпуска, «Нивой» и прицепом «Скиф». Среди источников доходов в декларации указаны зарплата, военная пенсия и доход по вкладам в банках.