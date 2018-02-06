Центризбирком опубликовал данные о доходах Владимира Путина как кандидата в президенты
В период с 2011-го по 16-й год, по данным ЦИК, Путин получил более 38,5 миллионов рублей. У него 13 счетов в банках. Он также владеет акциями банка «Санкт-Петербург». Согласно декларации, в собственности Путина находится квартира в Санкт-Петербурге площадью 77 квадратных метров и гараж. А также в его пользовании квартира в Москве. Кроме того, он владеет двумя автомобилями ГАЗ 60-го и 65-го года выпуска, «Нивой» и прицепом «Скиф». Среди источников доходов в декларации указаны зарплата, военная пенсия и доход по вкладам в банках.
Комментарии33
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neburzhui 06 февраля 2018 | 23:06
Центризбирком опубликовал данные о доходах Владимира Путина
:-))))))))))))))))))))))))))))))
gonduras_on_kolima 06 февраля 2018 | 23:12
neburzhui: Да, этот скромняга который год живёт в прицепе Скиф.
mjolner777 06 февраля 2018 | 23:18
gonduras_on_kolima:
Хорошо, что ваш лохло Б-г уважает Советские автомобили, лохлы, как и Путин в большинстве, ездят на старых Советских авто, что не скажешь о Винницких евреях, гидно имеющих свидомое быдло.
boooben 06 февраля 2018 | 23:34
А как главы ОПГ "Озеро" - не опубликовал.
aleksandr39 06 февраля 2018 | 23:35
mjolner777: Вот и я говорю ,что боевиков из ОПГ " днр -лугандон " судить в Нюрнберге за преступления против человечности .
neburzhui 06 февраля 2018 | 23:13
На хрена нам такой президент. Грудинин побогаче будет :-))
andrewm 06 февраля 2018 | 23:19
neburzhui: НИЩЕБРОД!
mjolner777 06 февраля 2018 | 23:25
andrewm:
Мальдивскому анониму, гидно нагнувшему свидомо-селюковое быдло и гидно это быдло имеющему, - в подмётки не годится.
mikhail_spb_ 06 февраля 2018 | 23:06
Поражает скромность и даже бедность нацлидера!
Не удивлюсь, если он спит на железной кровати, укрываясь колючим солдатским одеялом в полосочку.
И имущества - кот наплакал.
Какой-то совковый автохлам, невесть как доживший до нынешнего времени.
А про его легендарный автоприцеп недавно сняли фильм, который так и называется - "Скиф".
aleksandr39 06 февраля 2018 | 23:12
mikhail_spb_: Еще у него есть две пары галифе и хромовые сапоги .
makhnaehe 06 февраля 2018 | 23:16
mikhail_spb_: Между прочим нет ничего удобней солдатской железной кровати. Только в ней я высыпался и отдыхал лучше чем в других.
headhunter_ 06 февраля 2018 | 23:26
makhnaehe: "Только в ней я высыпался и отдыхал лучше чем в других."
Тебя прямо из свалки в акмию забрали, makhnaehe? :-D
headhunter_ 06 февраля 2018 | 23:31
в армию...:-)
arye_11 06 февраля 2018 | 23:06
Весь из себя такой простой и скромный, как Ленин.
mjolner777 06 февраля 2018 | 23:22
arye_11:
Евреи, согласно еврейских скреп, выбирающие себе в президенты убийц, воров и насильников привычно осуждают скромность, простоту и порядочность.
arye_11 06 февраля 2018 | 23:25
mjolner777:
Главное то, что евреи ВЫБИРАЮТ себе руководителей, а Путина в первый раз назначили старшие товарищи, а далее он назначал сам себя.
killbalafre 06 февраля 2018 | 23:27
mjolner777: ну вот и завлняло новорожденым савушкинским опарышем. Интересно посмотреть процесс инкубации
klegg 06 февраля 2018 | 23:09
Святой!
wrongway1 06 февраля 2018 | 23:20
klegg:
... а .после президенства,он на одну пенсию жить будет
vraki 06 февраля 2018 | 23:29
wrongway1: а вот "после президенства" не будет
wrongway1 06 февраля 2018 | 23:33
vraki:
тоисть....ВЕЧЕН...
gregor 06 февраля 2018 | 23:11
Центризбирком опубликовал данные о доходах Владимира Путина как кандидата в президенты
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Ржавый гараж , запорожец с "нивой" и прицеп Скиф .
Голодранец какой-то .
elenaprekrasnaya2009 06 февраля 2018 | 23:14
Т.е. - голодранец...
Просто "ничего своего у него нет, он живет на свете по доверенности."
Ждём декларацию о расходах...
/Интересно, кто нибудь верит в правдивость этих данных?/
wrongway1 06 февраля 2018 | 23:28
elenaprekrasnaya2009:
см. посты mjolner777.....max3446 ---не обидте чувства верующих
ansata 06 февраля 2018 | 23:17
Вы пошутили-я тоже посмеялся (с)
max3446 06 февраля 2018 | 23:17
Сразу видно, Путин - человек из народа и для народа. Обычная квартира а не хорома, российские автомобили. Слава Путину!
foma1eremabiatlon 06 февраля 2018 | 23:18
нешто Ролдугин сбежал с путинской заначкой?
max3446 06 февраля 2018 | 23:19
и для сравнения ничтожество навральный. ездит по заграницам где в дорогих номерах живет, машины за 3 миллиона, дети в США летом в лагере, И это при том что он бездельник, который работать не умеет, а только мычать что-то невразумительное и лживое в своих роликах и воровать деньги что из бюджета, что возможно из фонда куда миньоны ему деньги регулярно переводят
budweiser23 06 февраля 2018 | 23:31
Нищеброд должен надеяться только на друзей и близких родственников, волшебным образом они удачливее и богаче главного путераста...!
max3446 06 февраля 2018 | 23:31
Журналист шведского телеканала SVT Хассе Свенс, который известен разоблачениями спортсменов в приёме допинга, выразил уверенность, что в Норвегии атлеты регулярно принимают допинг под контролем национальной федерации.
«Есть лишь несколько шведских спортсменов, у которых обнаружены аномальные показатели крови, поэтому нельзя говорить об организованной системе применения допинга в нашей стране. Данные норвежских спортсменов указывают на организованную систему допинга под контролем национальной федерации, В Швеции такого нет», — приводит слова Свенса Expressen.
Интервью Свенса было показано в документальном фильме SVT о допинге.
killbalafre 06 февраля 2018 | 23:31
Сиротинушка ты наш. Не могу сдержать слез . Братцы ну дааайте ему соберем хоть на тойоту 12 летнюю. Невозможно видеть как такой матерый человечище защитник прав трудящихся страдает. И еще на отдых ему пора. Золотой ты человек Владимр Владмирович. Все о народе печешься
murad_manapov 06 февраля 2018 | 23:34
на работу на ниве ездит)) весело с нашим избиркомом))
com30 06 февраля 2018 | 23:36
//двумя автомобилями ГАЗ 60-го и 65-го года выпуска, «Нивой» и прицепом «Скиф»//
Он давно проверял состояние своего прицепа "Скиф", может уже давно истлел и рассыпался за 50 лет, которые он его декларирует.
Может пора начать декларировать яхты и дворцы?
Ну или хотя бы счета в американских банках?
Скромность украшает, но не мультимиллиардеров.