Z Архив новостей новости
5 33 6 1010
23:01, 06 февраля 2018

Центризбирком опубликовал данные о доходах Владимира Путина как кандидата в президенты

В период с 2011-го по 16-й год, по данным ЦИК, Путин получил более 38,5 миллионов рублей. У него 13 счетов в банках. Он также владеет акциями банка «Санкт-Петербург». Согласно декларации, в собственности Путина находится квартира в Санкт-Петербурге площадью 77 квадратных метров и гараж. А также в его пользовании квартира в Москве. Кроме того, он владеет двумя автомобилями ГАЗ 60-го и 65-го года выпуска, «Нивой» и прицепом «Скиф». Среди источников доходов в декларации указаны зарплата, военная пенсия и доход по вкладам в банках.

Комментарии

33

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

neburzhui 06 февраля 2018 | 23:06

Центризбирком опубликовал данные о доходах Владимира Путина

:-))))))))))))))))))))))))))))))

gonduras_on_kolima 06 февраля 2018 | 23:12

neburzhui: Да, этот скромняга который год живёт в прицепе Скиф.

mjolner777 06 февраля 2018 | 23:18

gonduras_on_kolima:

Хорошо, что ваш лохло Б-г уважает Советские автомобили, лохлы, как и Путин в большинстве, ездят на старых Советских авто, что не скажешь о Винницких евреях, гидно имеющих свидомое быдло.

boooben 06 февраля 2018 | 23:34

А как главы ОПГ "Озеро" - не опубликовал.

aleksandr39 06 февраля 2018 | 23:35

mjolner777: Вот и я говорю ,что боевиков из ОПГ " днр -лугандон " судить в Нюрнберге за преступления против человечности .

neburzhui 06 февраля 2018 | 23:13

На хрена нам такой президент. Грудинин побогаче будет :-))

andrewm 06 февраля 2018 | 23:19

neburzhui: НИЩЕБРОД!

mjolner777 06 февраля 2018 | 23:25

andrewm:

Мальдивскому анониму, гидно нагнувшему свидомо-селюковое быдло и гидно это быдло имеющему, - в подмётки не годится.

mikhail_spb_ 06 февраля 2018 | 23:06


Поражает скромность и даже бедность нацлидера!
Не удивлюсь, если он спит на железной кровати, укрываясь колючим солдатским одеялом в полосочку.
И имущества - кот наплакал.
Какой-то совковый автохлам, невесть как доживший до нынешнего времени.
А про его легендарный автоприцеп недавно сняли фильм, который так и называется - "Скиф".

aleksandr39 06 февраля 2018 | 23:12

mikhail_spb_: Еще у него есть две пары галифе и хромовые сапоги .

makhnaehe 06 февраля 2018 | 23:16

mikhail_spb_: Между прочим нет ничего удобней солдатской железной кровати. Только в ней я высыпался и отдыхал лучше чем в других.

headhunter_ 06 февраля 2018 | 23:26

makhnaehe: "Только в ней я высыпался и отдыхал лучше чем в других."

Тебя прямо из свалки в акмию забрали, makhnaehe? :-D

headhunter_ 06 февраля 2018 | 23:31

в армию...:-)

arye_11 06 февраля 2018 | 23:06

Весь из себя такой простой и скромный, как Ленин.

mjolner777 06 февраля 2018 | 23:22

arye_11:

Евреи, согласно еврейских скреп, выбирающие себе в президенты убийц, воров и насильников привычно осуждают скромность, простоту и порядочность.

arye_11 06 февраля 2018 | 23:25

mjolner777:
Главное то, что евреи ВЫБИРАЮТ себе руководителей, а Путина в первый раз назначили старшие товарищи, а далее он назначал сам себя.

(комментарий скрыт)

killbalafre 06 февраля 2018 | 23:27

mjolner777: ну вот и завлняло новорожденым савушкинским опарышем. Интересно посмотреть процесс инкубации

klegg 06 февраля 2018 | 23:09

Святой!

wrongway1 06 февраля 2018 | 23:20

klegg:
... а .после президенства,он на одну пенсию жить будет

vraki 06 февраля 2018 | 23:29

wrongway1: а вот "после президенства" не будет

wrongway1 06 февраля 2018 | 23:33

vraki:
тоисть....ВЕЧЕН...

gregor 06 февраля 2018 | 23:11

Центризбирком опубликовал данные о доходах Владимира Путина как кандидата в президенты
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ржавый гараж , запорожец с "нивой" и прицеп Скиф .
Голодранец какой-то .

elenaprekrasnaya2009 06 февраля 2018 | 23:14

Т.е. - голодранец...
Просто "ничего своего у него нет, он живет на свете по доверенности."

Ждём декларацию о расходах...

/Интересно, кто нибудь верит в правдивость этих данных?/

wrongway1 06 февраля 2018 | 23:28

elenaprekrasnaya2009:
см. посты mjolner777.....max3446 ---не обидте чувства верующих

ansata 06 февраля 2018 | 23:17

Вы пошутили-я тоже посмеялся (с)

max3446 06 февраля 2018 | 23:17

Сразу видно, Путин - человек из народа и для народа. Обычная квартира а не хорома, российские автомобили. Слава Путину!

foma1eremabiatlon 06 февраля 2018 | 23:18

нешто Ролдугин сбежал с путинской заначкой?

max3446 06 февраля 2018 | 23:19

и для сравнения ничтожество навральный. ездит по заграницам где в дорогих номерах живет, машины за 3 миллиона, дети в США летом в лагере, И это при том что он бездельник, который работать не умеет, а только мычать что-то невразумительное и лживое в своих роликах и воровать деньги что из бюджета, что возможно из фонда куда миньоны ему деньги регулярно переводят

budweiser23 06 февраля 2018 | 23:31

Нищеброд должен надеяться только на друзей и близких родственников, волшебным образом они удачливее и богаче главного путераста...!

max3446 06 февраля 2018 | 23:31

Журналист шведского телеканала SVT Хассе Свенс, который известен разоблачениями спортсменов в приёме допинга, выразил уверенность, что в Норвегии атлеты регулярно принимают допинг под контролем национальной федерации.
«Есть лишь несколько шведских спортсменов, у которых обнаружены аномальные показатели крови, поэтому нельзя говорить об организованной системе применения допинга в нашей стране. Данные норвежских спортсменов указывают на организованную систему допинга под контролем национальной федерации, В Швеции такого нет», — приводит слова Свенса Expressen.

Интервью Свенса было показано в документальном фильме SVT о допинге.

killbalafre 06 февраля 2018 | 23:31

Сиротинушка ты наш. Не могу сдержать слез . Братцы ну дааайте ему соберем хоть на тойоту 12 летнюю. Невозможно видеть как такой матерый человечище защитник прав трудящихся страдает. И еще на отдых ему пора. Золотой ты человек Владимр Владмирович. Все о народе печешься

murad_manapov 06 февраля 2018 | 23:34

на работу на ниве ездит)) весело с нашим избиркомом))

(комментарий скрыт)

com30 06 февраля 2018 | 23:36

//двумя автомобилями ГАЗ 60-го и 65-го года выпуска, «Нивой» и прицепом «Скиф»//

Он давно проверял состояние своего прицепа "Скиф", может уже давно истлел и рассыпался за 50 лет, которые он его декларирует.
Может пора начать декларировать яхты и дворцы?
Ну или хотя бы счета в американских банках?
Скромность украшает, но не мультимиллиардеров.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 2 февраля Поздравить…

5 415 6 5376 02.02
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 5 февраля

5 432 6 7425 05.02
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 1 февраля Поздравить…

5 398 6 8298 01.02
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 31 января Поздравить…

5 289 6 7360 31.01
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Америка разрешает себе «ответить» ядерным оружием Теперь понятно, почему все последние годы США так усердно «раскручивали» тему киберугроз и кибератак…

5 213 6 12752 04.02
Kсша, рф, политика, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

Конкуренция теперь выше — а предложение «Яблока» стало слабее Путин принял решение допустить Явлинского на президентские выборы в качестве своего спаринг-партнера, потому что он безопасен, заранее обречен…

5 160 6 10865 15:50
Kполитика, общество, мнения, путин, явлинский
Блоги

Татьяна Мармазова экс-депутат Донецкого горсовета, один из организаторов референдума в Донецке

Почему Донбасс На колени Донбасс может встать только в двух случаях и только осознанно и самостоятельно — в шахтном забое и в молитве к Господу…

5 219 6 15952 01.02
Kдонбасс, общество, события
Блоги

Борис Титов уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель партии роста

Передал Путину список бизнесменов, желающих вернуться в Россию Некоторые уже 20 лет живут вне России, и даже Интерпол уже исключил их розыска, в на Родине дело продолжает висеть…

5 135 6 10182 05.02
Kпутин, бизнес, рф, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Уголовная ответственность для тех, кто умышленно искажает правду о ВОВ В Сталинградской битве ежедневно гибли тысячи наших солдат и офицеров, но армия выстояла, разгромила Паулюса, румынские, итальянские дивизии, хорватские подразделения…

5 310 6 23505 02.02
Kистория, война, законы, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2884032

5 139 6 12018 02.02
#слушать 01:46:15 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Перезаписывая историю, не победить «бандеровскую идеологию» Запретительные меры, наказания и преследования мало чем помогут, если и дальше будет проводиться агрессивная зарубежная политика в отношении тех, кто спас мир от фашизма…

5 104 6 8928 01.02
Kполитика, украина, общество, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Вы против Путина или против Явлинского? Однажды уже получили «свежего» кандидата в президенты, молодого и с «новым лицом». Его звали Владимир Путин…

5 349 6 30559 01.02
Kпутин, явлинский, политика, выборы-2018, мнения
Блоги

Антон Шипулин: Putin Team — это моя команда «Я никогда не скрывал и не буду скрывать, что поддерживаю нашего президента страны Владимира Путина и разделяю его ценности и взгляды»...

5 379 6 35343 03.02
Kполитика, общество, путин, спорт, события
Блоги

Дмитрий Медведев: МОК принял постыдное решение А допинг здесь вообще ни при чем, об этом говорить уже просто смешно. Можно было еще как-то терпеть ангажированное расследование по допингу, ведущееся направленно против одного государства – России…

5 330 6 31769 05.02
Kолимпиада-2018, спорт, рф, мнения
Голосование
Вы бы приравняли сталинизм к экстремизму?
5 73 6 7157 31.01
Блоги

+ Владимир Путин: «Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить» Владимир Путин: «Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить» «Мы очень переживаем за наших спортсменов, которым не удалось поехать на Олимпийские игры», — заявил президент на встрече с членами российской олимпийской сборной…

5 125 6 12474 31.01
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, допинг, спорт, олимпиада-2018, события

Популярное за неделю

Новости

Роман Абрамович пытался получить вид на жительство в Швейцарии. Как сообщают местные издания, в  2016 году миллиардер, живущий в Великобритании уже подвал аналогичное заявление в кантоне Вале и даже  получил положительный ответ. Однако на следующий год он  отозвал свое прошение.

5 5 6 11764
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Какая глупость – долбить откровенно полицейское государство в его самую защищенную, закрепленную часть – в так называемую улицу, которую режим уже перекрыл дуболомами Нацгвардии, миллионами и триллионами…

5 176 6 148010 31.01
#слушать 48:27 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kполитика, общество, видео, передачи, сетевизор
Голосование
Вы считает приговор Никите Белых справедливым?
5 159 6 18897 02.02
Блоги

Евгений Чичваркин бизнесмен

Никто по списку не приедет Бизнес в России будут грабить и давить с особым цинизмом после выборов. Частный бизнес Путину не нужен. Осенью врубят станок и ограничат хождение валюты. Мы ждём нового притока эмиграции…

5 371 6 211489 05.02
Kбизнес, рф, путин, мнения
Блоги

+ Сванидзе и Шевченко подрались в эфире радио «Комсомольская правда» Сванидзе и Шевченко подрались в эфире радио «Комсомольская правда» Оппоненты обсуждали вопрос «Является ли сталинизм болезнью, которую надо лечить»...

5 1292 6 250970 30.01
8читать ;смотреть
Kшевченко, сванидзе, скандалы, видео
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6669184
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3278030

Сегодня в эфире