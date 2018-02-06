Петиция с просьбой об освобождении украинского режиссера Олега Сенцова передана в посольство России в Париже

Ее передала делегация, состоявшая, в частности, из бывшего министра юстиции Франции Кристиан Табира, посла по правам человека во Франции Франсуа Крокет и главы ассоциации «Новые диссиденты» Михаила Ельчанинова. Кристиан Табира заявила, что будет добиваться помилования Сенцова, чье здоровье серьезно ухудшилось в тяжелых условиях Крайнего Севера. 27-го февраля в Париже состоится вечер солидарности с Олегом Сенцовым, — сообщает «МБХ.Медиа».