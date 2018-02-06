Петиция с просьбой об освобождении украинского режиссера Олега Сенцова передана в посольство России в Париже
Ее передала делегация, состоявшая, в частности, из бывшего министра юстиции Франции Кристиан Табира, посла по правам человека во Франции Франсуа Крокет и главы ассоциации «Новые диссиденты» Михаила Ельчанинова. Кристиан Табира заявила, что будет добиваться помилования Сенцова, чье здоровье серьезно ухудшилось в тяжелых условиях Крайнего Севера. 27-го февраля в Париже состоится вечер солидарности с Олегом Сенцовым, — сообщает «МБХ.Медиа».
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vor_mbh_xa_xa 06 февраля 2018 | 23:13
Интересная штука получается.
В современной евродемократии можно класть с прибором не только на подобного рода петиции, но и на решения судов. Возьмем тему САС и МОК. Неоспоримый факт.
Так что, господа евродемократы - в сортир вашу петицию... в сортир.
А экстремист/террорист по Закону - будет сидеть.
ugiazov 06 февраля 2018 | 23:33
vor_mbh_xa_xa: Когда к оппозиционеру приходят "вдруг" с обыском и находят кучу патронов, а у другого в машине наркотики, а Навальный, выступив посредником оказывается виновен в краже денег, которые на самом деле благополучно получил продавец, Доверия ни такому суду, ни такому следствию нет.
com30 06 февраля 2018 | 23:31
Ох и сильно боится Путин говорливых крымчан.
Только ничтожный трус мог сослать на 20 лет в заполярный концлагерь человека, только за слова правды.