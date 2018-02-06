Американские банки начали проявлять повышенное внимание к операциям, которые проводят фигуранты «кремлевского списка»

Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Один из фигурантов списка рассказал агентству, что опасается срыва сделки, которую планировалось завершить в ближайшие месяцы. Еще один российский бизнесмен заявил, что упоминание его имени в списке Минфина США нанесло серьезный ущерб его репутации. Одна из компаний, оказывающих консалтинговые услуги банкам, рекомендовала своим клиентам рассматривать фигурантов списка как политически значимых лиц и особенно тщательно проверять все их операции.

Напомню, в список Минфина, опубликованный в конце января, вошли 210 человек – высокопоставленные российские чиновники, а также бизнесмены, чье состояние превышает миллиард долларов.