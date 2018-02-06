Американские банки начали проявлять повышенное внимание к операциям, которые проводят фигуранты «кремлевского списка»
Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Один из фигурантов списка рассказал агентству, что опасается срыва сделки, которую планировалось завершить в ближайшие месяцы. Еще один российский бизнесмен заявил, что упоминание его имени в списке Минфина США нанесло серьезный ущерб его репутации. Одна из компаний, оказывающих консалтинговые услуги банкам, рекомендовала своим клиентам рассматривать фигурантов списка как политически значимых лиц и особенно тщательно проверять все их операции.
Напомню, в список Минфина, опубликованный в конце января, вошли 210 человек – высокопоставленные российские чиновники, а также бизнесмены, чье состояние превышает миллиард долларов.
Комментарии9
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ansh 06 февраля 2018 | 23:04
Да тут уж, похоже, скоро дело не в «списках» будет.
Россиянин? Токсичен!
Слава Мугабе!
her 06 февраля 2018 | 23:17
Американские банки начали проявлять повышенное внимание к операциям, которые проводят фигуранты «кремлевского списка»
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Путинские гниды ограбившие Россию, должны страдать.
neburzhui 06 февраля 2018 | 23:34
Биржи провалились. Похоже скоро нечего проверять будет :-))
mikhail_spb_ 06 февраля 2018 | 23:09
Ишь, завыли несчастные миллиардеры!
Им не плакаться надо, а ещё теснее сплотиться вокруг нацлидера.
И вообще, на Родину пора возвращаться, прорвавшись через плотное кольцо врагов.
sveklotron_7 06 февраля 2018 | 23:21
Неназванный источник рассказал неназванному агентству, о том что опасается неустановленного события в связи с упоминанием его в неизвестном источнике анонимным чиновником на условиях неразглашения.
vilingrad 06 февраля 2018 | 23:29
sveklotron_7: Тебе боятся нечего. Сквозняк в карманах и прорехах на заду не привлекает внимание конгресса США:)
sabotage_nik 06 февраля 2018 | 23:24
Список посмотрел Я !Есть там и хозяин Магнита Галицкий С.Как теперь его сеть будет выглядеть ?Не осторожно как то нужно было подальше от кремля держаться !
grishakras 06 февраля 2018 | 23:29
Заразно
grossalex022018 06 февраля 2018 | 23:30
Смотрите в прямом эфире запуск с мыса Канаверел. Маск Теслу пуляет к МАрсу ;))До старта 15 минут - погода отличная ;))
http://www.spacex.com/webcast