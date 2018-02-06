Москва заняла второе место среди городов с самыми большими пробками

По подсчетам экспертов из аналитической компании INRIX, в прошлом году столичный водитель простоял в пробках в среднем 91 час или примерно 26% всего времени, проведенного за рулем. Хуже, чем в Москве, по мнению экспертов, ситуация только в Лос-Анджелесе. На третьем месте Нью-Йорк.