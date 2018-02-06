Москва заняла второе место среди городов с самыми большими пробками
По подсчетам экспертов из аналитической компании INRIX, в прошлом году столичный водитель простоял в пробках в среднем 91 час или примерно 26% всего времени, проведенного за рулем. Хуже, чем в Москве, по мнению экспертов, ситуация только в Лос-Анджелесе. На третьем месте Нью-Йорк.
Комментарии3
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fikus74 06 февраля 2018 | 22:41
сравните :
LA - Население 3 976 322 чел.
Площадь 1 301 км²
и
Москва - Население 12 500 123 чел.
Площадь 2 561,5 км²
kirilka1 06 февраля 2018 | 22:42
Ну хоть в чем то лидирует Москва. Культуру не дает. Натуралного продукта тоже нет, кроме земляники. Пропаганда, деспотия, корупция и спекуляция всем чем только можно - основной экспорт Москвы в регионы.
kunst54 06 февраля 2018 | 22:49
Дурное дело нехитрое.