Моряки США, захваченные в плен у берегов Корейского полуострова 50 лет назад, подали иск к руководству КНДР
Американские моряки, захваченные в плен у берегов Корейского полуострова 50 лет назад и подвергавшиеся пыткам в течение 11-ти месяцев, подали иск к руководству Северной Кореи. Об этом сообщает CNN. Истцами выступают больше 100 человек – члены экипажа и их родственники. Американские законы позволяют гражданам США судиться с государствами, признанными Вашингтоном спонсорами терроризма.
Как отмечают журналисты, КНДР, скорее всего, никак не отреагирует на этот иск. Однако моряки могут рассчитывать на получение выплат из американского бюджета, в который заложены средства на поддержку жертв терроризма.
Комментарии6
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doc8_vikt 06 февраля 2018 | 22:37
Старик Альцгеймер посетил пиндосов ?
johio 06 февраля 2018 | 22:48
doc8_vikt: Да фигли. у племени рыбоедов все равно денег нет. Разве что тухлый минтай у них конфисковать - так ведь и так с голода дохнут.
Жалко чучхеносцев однако.
nikvol 06 февраля 2018 | 22:48
Надо еще добавить обвинение в сексуальных домогательствах, как раз и дата подходящая - полвека.
kdv75 06 февраля 2018 | 23:04
Каманда случаем не из обиженных вниманием женщин? Эпидемия домогательст, 50-ти летней давности, дала осложнения
opponent70 06 февраля 2018 | 23:07
У рашки научились..."Низабудимнипрастим"
ugiazov 06 февраля 2018 | 23:23
Это в копилку, как государство-террорист.