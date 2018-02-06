Моряки США, захваченные в плен у берегов Корейского полуострова 50 лет назад, подали иск к руководству КНДР

Американские моряки, захваченные в плен у берегов Корейского полуострова 50 лет назад и подвергавшиеся пыткам в течение 11-ти месяцев, подали иск к руководству Северной Кореи. Об этом сообщает CNN. Истцами выступают больше 100 человек – члены экипажа и их родственники. Американские законы позволяют гражданам США судиться с государствами, признанными Вашингтоном спонсорами терроризма.

Как отмечают журналисты, КНДР, скорее всего, никак не отреагирует на этот иск. Однако моряки могут рассчитывать на получение выплат из американского бюджета, в который заложены средства на поддержку жертв терроризма.