Тринадцать российских спортсменов и два тренера подали иск в CAS на недопуск к ОИ
13 российских спортсменов и два тренера, не получивших приглашения МОК на Олимпийские игры в Южной Корее, подали иск в выездное отделение Спортивного арбитражного суда в Пхенчхане. Это было сделано в рамках специальной процедуры, — сообщает РИА. Истцы просят провести слушания 8-9 февраля.
Комментарии5
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andre_klimov 06 февраля 2018 | 22:36
Прелесть! Или ТАСС опять врёт, или разум у подавших отключен напрочь. Они даже в Хартию заглянуть не удосужились...
dach_nic 06 февраля 2018 | 22:49
andre_klimov: Это просто пропагандонская акция для унутреннего потребления быдлонаселения.
В новости даже заголовок противоречит содержанию.
Жалуются на недопуск , а их НЕ ПРИГЛАСИЛИ.
ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ.
Мок не обязан их приглашать. Для приглашения другие критерии, чем для допуска.
matros__koshkin_010 06 февраля 2018 | 22:56
Ну дебилы, бля, что с них взять! Да, действительно, с точки зрения УГОЛОВНОГО ПРАВА, где действует презумпция невиновности, применение ими допинга не доказано и они, с точки зрения того же права, считаются невиновными. Срок им не выпишут. Но дело в том, что в антидопинговых правилах уголовное право не работает, тут действует презумпция виновности, при которой САМ спортсмен ДОЛЖЕН ДОКАЗАТЬ, что допинг НЕ ПРИМЕНЯЛСЯ. Не смог доказать - гуляй мимо кассы и олимпиады.
Точная аналогия - проезд в автобусе. Контролер не должен доказывать, что ты безбилетник - ты должен доказать наличие билета. НЕ ДОКАЗАЛ контролеру, что у тебя есть билет, ПЛАТИ ШТРАФ.
kdv75 06 февраля 2018 | 23:14
matros__koshkin_010: Это вы правы, дебилы. А вы осел, или у вас есть спаравка, что вы не осел?
mikhail_spb_ 06 февраля 2018 | 22:38
Вот настырные и наглые допингисты!
Их в дверь, а они в окно!