Тринадцать российских спортсменов и два тренера подали иск в  CAS на недопуск к ОИ

13 российских спортсменов и два тренера, не получивших приглашения МОК на Олимпийские игры в Южной Корее, подали иск в выездное отделение Спортивного арбитражного суда в Пхенчхане. Это было сделано в рамках специальной процедуры, — сообщает РИА. Истцы просят провести слушания 8-9 февраля.