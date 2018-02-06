Адвокат правозащитника Оюба Титиева Петр Заикин подал в суд жалобу на бездействие следователей

Об этом сообщается в Телеграм-канале правозащитного центра «Мемориал». Еще 12-го января Заикин подал следователю ходатайство о выемки записей с камер видеонаблюдения в Курчалоевском ОВД. По мнению адвоката, они могли заснять все манипуляции с машиной Титиева, который настаивает, что наркотики ему подбросили полицейские. Ответа на свое ходатайство он так и не получил.