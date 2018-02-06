Адвокат правозащитника Оюба Титиева Петр Заикин подал в суд жалобу на бездействие следователей
Об этом сообщается в Телеграм-канале правозащитного центра «Мемориал». Еще 12-го января Заикин подал следователю ходатайство о выемки записей с камер видеонаблюдения в Курчалоевском ОВД. По мнению адвоката, они могли заснять все манипуляции с машиной Титиева, который настаивает, что наркотики ему подбросили полицейские. Ответа на свое ходатайство он так и не получил.
Комментарии4
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nikitin43 06 февраля 2018 | 22:48
пристроить этот гадюшник с кадыровым к россии не удалось , деньги на ветер .
nikitin43 06 февраля 2018 | 22:50
nikitin43: мало того что россия изгой , так ещё и этот аппендикс в перетоните который заражает и россию .тут уж не до сша , того и гляди аппендикс взорвётся .
max3446 06 февраля 2018 | 23:12
Эти записи максимум 2 недели хранятся. Адвокат обычный провокатор? Лучше бы уговаривал Титиева покаяться, рассказать как совершал преступление и получил как модно меньше наказание. Смотрю адвокат вообще не работает
ugiazov 06 февраля 2018 | 23:36
max3446: 11.80