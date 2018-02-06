Два человека погибли и 188 пострадали в результате мощного землетрясения на Тайване, -сообщает центральное телевидение Китая.

Некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии, отмечают тайваньские СМИ.

В городе Хуалянь обрушились пять зданий. В 567 домах отсутствует электричество. Поврежден один из крупных мостов, связывающий город с прибрежным шоссе.

В частично обрушившейся гостинице заблокированы 29 человек.