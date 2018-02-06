Два человека погибли и 188 пострадали в результате мощного землетрясения на Тайване
Некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии, отмечают тайваньские СМИ.
В городе Хуалянь обрушились пять зданий. В 567 домах отсутствует электричество. Поврежден один из крупных мостов, связывающий город с прибрежным шоссе.
В частично обрушившейся гостинице заблокированы 29 человек.
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taglit 06 февраля 2018 | 23:00
Однако специалисты Института геофизики Национальной академии наук Украины уверяют: в сейсмоопасных зонах Крыма — на ЮБК и Керченском полуострове — существует вероятность землетрясения силой до 8 балов раз в 500 лет и до 9 баллов — раз в тысячу лет, а семибалльное землетрясение на Южнобережье может случиться примерно раз в сто лет.
Последнее семибалльное землетрясение было в 1927 году, пора уже....