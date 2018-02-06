Полиция Тувы задержала около 15 сирот, заночевавших в республиканском агентстве по делам семьи

Они требовали предоставления им жилья и жаловались на то, что чиновники уже несколько лет отказываются решать их проблемы.

Полиция силой выводила сирот из административного здания, пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на активистку Сайсуу Байкара. По ее словам, люди отказывались покидать агентство по делам семьи в Кызыле, пока чиновники не отреагируют на их жалобы. Однако переговоры закончились ничем. Сотрудники ведомства сами вызвали полицию. Вместе с сиротами была задержана и руководитель штаба Ксении Собчак в Туве Оюмаа Донгак. Она, по данным новостного агентства, помогала протестующим. Все задержанные уже несколько часов находятся в отделении полиции, а против одного из них, по некоторым данным, хотят возбудить уголовное дело. Накануне около 15 сирот заночевало на своих матрасах в здании агентства по делам семьи. Они требовали решить проблему многолетнего ожидания своих квартир, положенных им по закону. Акцию организовали участники движения «Сироты Тувы. Право на жилье». Там говорят, что с 2015 ни одному из сирот-очередников не была предоставлена своя квартира. Чиновники же, пишет «Сибирь.Реалии», предлагали снимать жилье за свой счет или переселиться в приюты для бездомных.

По данным правительства Тувы, без жилья остаются свыше 4,5 тысяч сирот. Из них чуть менее 2 тысяч человек – это люди старше 23 лет.