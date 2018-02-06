Полиция Тувы задержала около 15 сирот, заночевавших в республиканском агентстве по делам семьи
Они требовали предоставления им жилья и жаловались на то, что чиновники уже несколько лет отказываются решать их проблемы.
Полиция силой выводила сирот из административного здания, пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на активистку Сайсуу Байкара. По ее словам, люди отказывались покидать агентство по делам семьи в Кызыле, пока чиновники не отреагируют на их жалобы. Однако переговоры закончились ничем. Сотрудники ведомства сами вызвали полицию. Вместе с сиротами была задержана и руководитель штаба Ксении Собчак в Туве Оюмаа Донгак. Она, по данным новостного агентства, помогала протестующим. Все задержанные уже несколько часов находятся в отделении полиции, а против одного из них, по некоторым данным, хотят возбудить уголовное дело. Накануне около 15 сирот заночевало на своих матрасах в здании агентства по делам семьи. Они требовали решить проблему многолетнего ожидания своих квартир, положенных им по закону. Акцию организовали участники движения «Сироты Тувы. Право на жилье». Там говорят, что с 2015 ни одному из сирот-очередников не была предоставлена своя квартира. Чиновники же, пишет «Сибирь.Реалии», предлагали снимать жилье за свой счет или переселиться в приюты для бездомных.
По данным правительства Тувы, без жилья остаются свыше 4,5 тысяч сирот. Из них чуть менее 2 тысяч человек – это люди старше 23 лет.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
askol2016 06 февраля 2018 | 22:12
Если отобрать квартиры у упомянутых чиновников и ментов и вышвырнуть их в общаги вместе с семьями и барахлом, уверяю, нужные квартиры для сирот тут же найдутся!
her 06 февраля 2018 | 22:19
Полиция Тувы задержала около 15 сирот, заночевавших в республиканском агентстве по делам семьи
--------------
Путинская власть борется с детьми, и за эту гнилую власть впрягаются такие же гнилые "патриоты" :-)
sparky 06 февраля 2018 | 22:21
askol2016: Есть вопрос. Найдется ли столько чиновников в Туве, чтобы 4.5 сирот заселить и еще пару тысяч для ближайших по времени выпускников детдомов?
sparky 06 февраля 2018 | 22:51
askol2016: Лучше их в дом министра обороны поместить. Земляк не откажет. И места для 4х с половиной тысяч хватит.
sparky 06 февраля 2018 | 22:19
И откуда только в такой маленькой республике столько сирот?
Вроде бы там войны не было лет сто.
Наверное американцы виноваты. Или европейцы. Или еще кто, не Россия же.
askol2016 06 февраля 2018 | 23:17
sparky: Из совершеннолетних сирот можно сформировать бронетанковую бригаду им. Маршала Шойгу. Тогда им квартиры не понадобятся. Несовершеннолетних - отправить учиться в кадетские корпуса им. Маршала Шойгу, на замену погибшим танкистам. Так понемногу и рассосутся 4,5 тыс.
andygo__ru 06 февраля 2018 | 22:19
Безотносительно к смыслу самого сообщения - хотел бы спросить вот о чем: слушайте, все эти бездарные молодежные интернет-формы типа: "Однако переговоры закончились ничем" - это что, теперь - норма на "Эхе"?
Т.е. мне-то всегда казалось, что куда как крррасивше: "Однако переговоры НЕ закончились ничем."
Еще раз: "НЕ ....... НИЧЕМ", Карлы Эховские! И ведь это - не опечатка вовсе: кажется, что у вас на "Эхе" теперь и журналисты такое морозят, без этого НЕ...
alexey65 06 февраля 2018 | 22:20
Чиновники по делам сирот вызвали полицию, чтобы прогнать сирот.
Все закономерно.
stas_russkiy 06 февраля 2018 | 22:26
Следующий шаг озёрного гестапо - по детям из огнемётов. После того, как прокурорские дружки заживо сжигали детей в Кущёвке, этому уже никто не удивится.
zamirisovest 06 февраля 2018 | 22:34
Позорище.
efilika 06 февраля 2018 | 22:39
и не одного высказывания проплаченных троллей. А что тут сказать? Если эта власть, начиная с президента, останется на местах, то все так и будет продолжаться дальше.