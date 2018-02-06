Американские банки начали проявлять повышенное внимание к операциям, которые проводят фигуранты «кремлевского списка»
Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Один из фигурантов списка рассказал агентству, что опасается срыва сделки, которую планировалось завершить в ближайшие месяцы. Еще один российский бизнесмен заявил, что упоминание его имени в списке Минфина США нанесло серьезный ущерб его репутации. Одна из компаний, оказывающих консалтинговые услуги банкам, рекомендовала своим клиентам рассматривать фигурантов списка как политически значимых лиц и особенно тщательно проверять все их операции.
Проверки будут касаться не только тех, кто назван в «кремлевском списке», но и рядовых россиян, сказала в эфире «Эха Москвы» главный редактор журнала The New Times Евгений Альбац. Подобное отношение к россиянам – результат 18-летнего правления Владимира Путина, добавила Евгения Альбац.
Соединенные Штаты начнут вводить санкции против лиц из открытой части так называемого кремлевского списка в течение ближайших месяцев. Об этом заявил министр финансов Стивен Мнучин, выступая в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.
При этом Мнучин отметил, что новые санкции не будут направлены на суверенный долг России.
«Мы делаем упор на соответствующие санкции в отношении плохих лиц и компании, а не на санкции против долга», — цитирует министра агентство Блумберг.
Комментарии20
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askol2016 06 февраля 2018 | 22:16
Довоевались, путинисты! Сотрут вас в порошок сильные мира сего.
arye_11 06 февраля 2018 | 22:36
askol2016:
"Короля играет его свита"(с)
Вот и бьют свиту, если им нравится этот несменяемый, заплесневевший "король".
makhnaehe 06 февраля 2018 | 22:20
Замечательно. Работайте в России. Держите деньги в России. Впервые в жизни доволен госдепом.
neyexo 06 февраля 2018 | 22:35
makhnaehe: что значит "доволен"?
Это уже было, деньги ведь там и останутся. Это не значит, что госдеп скажет, заберите-ка свои деньги. Просто не отдадут.
Иран ждал своих денег почти 40 лет и взял только наличными, самолетом.
sovapoliarnaia 06 февраля 2018 | 22:43
makhnaehe: Они и работали в России.И деньги могут здесь держать ,а уж как выводить-придумают(в крайнем случае вспомнят советский опыт). Россия от этого ничего не выиграет.
makhnaehe 06 февраля 2018 | 23:21
sovapoliarnaia: neyexo: Возможно вы правы, даже наверняка, но другим будет наука. Меньше будет желающих, тащить деньги в американские банки.
sovapoliarnaia 06 февраля 2018 | 23:35
makhnaehe: Меньше желающих воровать от этого не станет. Это в 90-е стремились в предприниматели,сейчас-в чиновники и силовики,к откатам поближе. А тащить в банки ворованное не обязательно,главное-вкладывать в надёжную валюту,на крайняк-золото-бриллианты.Совдепия это проходила.
j_partizan 06 февраля 2018 | 22:23
У меня по-сути только один вопрос: Почему они раньше не отслеживали сомнительные сделки российских граждан?
(Пособничество в отмывании денег было их совместным бизнесом или средством шантажа?)
ansh 06 февраля 2018 | 22:33
j_partizan: //Почему они раньше не отслеживали сомнительные сделки российских граждан//?
Так одним российским гражданам дела нет, что другие российские граждане приватизировали и ограбили страну, и их заодно.
Почему дядя Сэм должен за ограбленных и униженных впрягаться?
Тем более, они теснее сплачиваются вокруг вождя.
Им же, похоже, такое положение нравится.
j_partizan 06 февраля 2018 | 22:41
ansh:
Я таки Вам отвечу: потому что им это было выгодно.
Будет выгодно, и санкции отменят, и про всё забудут. Ибо такие же жулики как и наши.
kaplan911 06 февраля 2018 | 23:15
j_partizan: \\ Я таки Вам отвечу: потому что им это было выгодно.
Будет выгодно, и санкции отменят, и про всё забудут. Ибо такие же жулики как и наши.\\
Вау!
Это НЕ ПРОСТО БОРЬБА Запада с нашей КОРРУПЦИЕЙ....с этой ползучей заразой.
Зрите в корень.
И выгоды им в этом НЕТ никакой......только РАСХОДЫ на сотни чиновников, занятых этими расследованиями. Амеры как никто другой берегут и ценят средства налогоплательщиков.
А.Бабченко:
" Гибридная война — это не только различные силовые операции, которые мы в данный момент видим в Сирии и в Украине. Это еще и использование пропаганды, информационных технологий, денег, инсургентов, национальных общин, вмешательства в выборы, агентов влияния и коррупции. Да, и коррупции тоже.
Причем коррупция — наиболее действенный инструмент в этих войнах.
Экспорт коррупционного влияния, коррупционной эрозии обществ — одна из основных составляющих такого типа войн.
Экспорт коррупционеров с деньгами является одним из важнейших составляющих этого влияния.
Приезжая в страны первого мира, они привозят с собой не только свои деньги, но и свое мировоззрение. Влияют и на практики бизнеса, и политики в обществах тех стран, которые их принимают. И, что еще хуже — развращают их.
Попытка закрывать глаза на происхождение этих денег, в подавляющем большинстве случаев полученных преступным путем, является первой ступенькой в этом разложении.
Именно экспорт этой коррупционной эрозии на данный момент является наиболее действенным инструментом ползучего влияния.
Очень важно, наконец, понять, что коррупционная эрозия — это уже не просто про воровство и про отмывание денег, нажитых преступным путем. Это теперь — и уже, пожалуй, в первую очередь — про гибридную войну....."
ded64 06 февраля 2018 | 22:46
ansh: Пока эти деньги шли в их экономику и ВСЕ молчали. это нравилось..... Теперь ДЯДЯ СЭМ сказал про "грязные деньги" и ВСЕ засуетились... Ругаться с ДЯДЕЙ СЭМОМ себе дороже...
kaplan911 06 февраля 2018 | 23:07
j_partizan:
\\ У меня по-сути только один вопрос: Почему они раньше не отслеживали сомнительные сделки российских граждан?
(Пособничество в отмывании денег было их совместным бизнесом или средством шантажа?) \\
Отслеживали, передавали материалы в РФ, судили, сажали......наши защищали своё ворьё.
Отмазывали. Портянки. Вспомните суды в Испании, где была замешана наша генпрокуратура,
офшорные дела........того же Димона, расследования ФБК.....
Всё слили.......потому что сама системавласти...... ЗАМЕШАНА.
Вы задайте свой вопрос своему президенту Путину......пусть он вам ответит.
А США и Западу скажите спасибо, что они начали борьбу с этим ворьём и указывают им
путь домой. В отстойник. С чем вас и поздравляю.
sabotage_nik 06 февраля 2018 | 23:16
j_partizan: они поняли поздно что путРэфия начала неподконтрольный экспорт коррупции !Что стало предметом беспокойства !
neyexo 06 февраля 2018 | 22:32
Пусть пользуются валютами БРИКС, и банками стран БРИКС
Может получится
dach_nic 06 февраля 2018 | 22:42
neyexo: Они не сумасшедшие, они миллиардеры.
Они умные и поэтому стали миллиардерами. Пользоваться валютами и банками БРИКС могут только идиоты.
sovapoliarnaia 06 февраля 2018 | 22:47
Ничего.Уж они за свои сорванные сделки отыграются.Сами знаете,на ком.Злее будут.
grishakras 06 февраля 2018 | 22:48
Чем хуже - тем лучше !
ladyirina 06 февраля 2018 | 22:59
Прошла всего неделя, а "принцип домино" уже начал действовать.
kaplan911 06 февраля 2018 | 23:19
Контуры февральских (анти-российских, разумеется) санкций ясны. Их новизна в том, что это список лиц из русского "списка Форбс", и это будет уже НЕ список, попавших под персональные санкции из-за Крыма, а список "денежных мешков" Путина. Плюс к тому, зап.банки напрягутся (уже напрягаются) в отношении всех остальных подозрительных авуаров даже не попавших под санкции лиц, как в описанном в блоге кейсе.
То есть все эти люди, все их операции в прошлом, настоящем и будущем окажутся "токсичными", каждая сделка будет под контролем финансовых разведок стран западного альянса. Этот контроль будет постоянным. Эти люди пожизненно останутся с репутацией "членов банды". Их имена будут твердо и навечно связаны уже не просто с конкретной историей "крымского эпизода", а в целом - с обеспечением политического режима, представляющего угрозу безопасности США и западного мира. Каждый из них должен будет ориентироваться на то, что неизбежно станет объектом такого расследования, как Керимов. Таким образом, впервые образуется список "глобальных миллиардеров",у которых происхождение всех активов автоматически связано с криминальным политическим режимом. (С).
Бежать, отмыться и спрятаться.......не получится. За содеянное придётся.....ОТВЕЧАТЬ.
Перед всем цивилизованным миром. Кое-кого с нетерпением дожидается Гаага.