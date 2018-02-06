Американские банки начали проявлять повышенное внимание к операциям, которые проводят фигуранты «кремлевского списка»

Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Один из фигурантов списка рассказал агентству, что опасается срыва сделки, которую планировалось завершить в ближайшие месяцы. Еще один российский бизнесмен заявил, что упоминание его имени в списке Минфина США нанесло серьезный ущерб его репутации. Одна из компаний, оказывающих консалтинговые услуги банкам, рекомендовала своим клиентам рассматривать фигурантов списка как политически значимых лиц и особенно тщательно проверять все их операции.

Проверки будут касаться не только тех, кто назван в «кремлевском списке», но и рядовых россиян, сказала в эфире «Эха Москвы» главный редактор журнала The New Times Евгений Альбац. Подобное отношение к россиянам – результат 18-летнего правления Владимира Путина, добавила Евгения Альбац.

Соединенные Штаты начнут вводить санкции против лиц из открытой части так называемого кремлевского списка в течение ближайших месяцев. Об этом заявил министр финансов Стивен Мнучин, выступая в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

При этом Мнучин отметил, что новые санкции не будут направлены на суверенный долг России.

«Мы делаем упор на соответствующие санкции в отношении плохих лиц и компании, а не на санкции против долга», — цитирует министра агентство Блумберг.