Все дагестанские чиновники, задержанные по делу о мошенничестве, отправлены под арест до 5-го апреля
Напомним, дело возбуждено против врио премьер-министра Дагестана, его заместителя, бывшего врио вице-премьера республики и экс-министра образования. По версии Следственного комитета, общая сумма ущерба от действий чиновников превышает 95 миллионов рублей. Все они были доставлены в Москву. Дело ведет главное управление особо важных дел СК.
Адвокат Гамидова Руслан Русланов заявил в эфире РБК что в деле много нарушений. Русланов добавил, что обжаловать арест защита не будет, так как не видит в этом смысла.
На должность премьер-министра Дагестана выдвинут министр экономики Татарстана Артем Здунов. Об этом РБК сообщили два источника, близкие к руководству северокавказской республики.
Взаимодействие Дагестана и Татарстана, в том числе в вопросе кадров, вряд ли этим ограничится. Так считает политолог Евгений Минченко.
Комментарии2
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gonduras_on_kolima 06 февраля 2018 | 22:08
Ажно 95 миллионов фублей!
Это же ужас!
Полковник Захарченко глумливо хохочет в своей камере, а виолончелист Ролдугин смеётся как Искандеры в 2014-м году.
Эдак скоро за сто баксов начнут хватить - совсем Путирашка обмельчала.
eduard53 06 февраля 2018 | 22:22
Не вдаваясь в национальные нюансы показательно арестованных высокопоставленных чиновников-казнокрадов, хотелось бы напомнить-повторить более общий вопрос:
почему всякий раз виноваты только высокопоставленные назначенцы, а не те, кто их туда назначает?