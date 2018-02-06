Все дагестанские чиновники, задержанные по делу о мошенничестве, отправлены под арест до 5-го апреля

Напомним, дело возбуждено против врио премьер-министра Дагестана, его заместителя, бывшего врио вице-премьера республики и экс-министра образования. По версии Следственного комитета, общая сумма ущерба от действий чиновников превышает 95 миллионов рублей. Все они были доставлены в Москву. Дело ведет главное управление особо важных дел СК.

Адвокат Гамидова Руслан Русланов заявил в эфире РБК что в деле много нарушений. Русланов добавил, что обжаловать арест защита не будет, так как не видит в этом смысла.

На должность премьер-министра Дагестана выдвинут министр экономики Татарстана Артем Здунов. Об этом РБК сообщили два источника, близкие к руководству северокавказской республики.

Взаимодействие Дагестана и Татарстана, в том числе в вопросе кадров, вряд ли этим ограничится. Так считает политолог Евгений Минченко.