Ложкин сказал, что приветствовал бы исключение картины «Великая прекрасная Россия» из списка экстремистских материалов
Художник Вася Ложкин сказал, что приветствовал бы исключение своей картины «Великая прекрасная Россия» из списка экстремистских материалов. Он добавил, что давно подарил ее, но не помнит, кому.
Ранее сообщалось, что СПЧ обратился в прокуратуру Новосибирской области по поводу картины Ложкина, которая в 2016-м году была внесена в федеральный список экстремистских материалов. Как отмечают в СПЧ, к рассмотрению дела не привлекались специалисты, не проводилась искусствоведческая экспертиза, не был учтен сатирический характер полотна, которое не пропагандирует, а наоборот, высмеивает бытовой национализм и ксенофобию.
Комментарии9
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olegleon 06 февраля 2018 | 21:41
"не привлекались специалисты, не проводилась искусствоведческая экспертиза, не был учтен сатирический характер полотна"
"На Руси, слава Богу, дураков лет на сто припасено"
dach_nic 06 февраля 2018 | 21:54
olegleon: Как сказал один умный человек, все знают, что в России две беды: дураки и дороги.
Ну с одной можно справиться с помощью бульдозера и асфальтового катка.
А вот с дорогами непонятно что делать.
golodomor__ce_hohlokost 06 февраля 2018 | 22:14
Я надеюсь своё "полотнище" Уася Лошкинд нарисовал своим дерьмом?
starushko_ 06 февраля 2018 | 22:29
Вася Ложкин недавно выставлялся в Доме художников. Теперь, видимо, закроют галлерею.
dach_nic 06 февраля 2018 | 22:56
golodomor__ce_hohlokost: Голубок, ты дерьма накдевался, да? и тепе6рь тут блюешь?
Пнх, мразь, блюй в другом месте
tks 06 февраля 2018 | 21:54
Маразм крепчал, вместе с морозом...
len56 06 февраля 2018 | 22:00
Вася Ложкин-гордость России!
Сделать его героем со звездой!
Союз художников разогнать к епеням!
ginbin_ 06 февраля 2018 | 22:19
len56: А ведь действительно так, гордость России.
vitgenson 06 февраля 2018 | 23:11
художник должен быть правдив