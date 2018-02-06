Ложкин сказал, что приветствовал бы исключение картины «Великая прекрасная Россия» из списка экстремистских материалов

Художник Вася Ложкин сказал, что приветствовал бы исключение своей картины «Великая прекрасная Россия» из списка экстремистских материалов. Он добавил, что давно подарил ее, но не помнит, кому.

Ранее сообщалось, что СПЧ обратился в прокуратуру Новосибирской области по поводу картины Ложкина, которая в 2016-м году была внесена в федеральный список экстремистских материалов. Как отмечают в СПЧ, к рассмотрению дела не привлекались специалисты, не проводилась искусствоведческая экспертиза, не был учтен сатирический характер полотна, которое не пропагандирует, а наоборот, высмеивает бытовой национализм и ксенофобию.