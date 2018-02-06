Курсанты Академии гражданской защиты МЧС не попали в список участников парада 9-го мая на Красной площади

Курсанты Академии гражданской защиты МЧС впервые за последние 16 лет не попали в список участников парада 9-го мая на Красной площади, составленный Министерством обороны. Официальные причины не уточняются, — сообщает РБК.

Между тем, ранее газета «Известия» писала, что министерство обороны не включило курсантов МЧС в число участников парада из-за того, что они приняли участие во флешмобе в поддержку ульяновских курсантов и записали свою видеоверсию клипа на песню Satisfaction.