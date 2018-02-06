Курсанты Академии гражданской защиты МЧС не попали в список участников парада 9-го мая на Красной площади
Курсанты Академии гражданской защиты МЧС впервые за последние 16 лет не попали в список участников парада 9-го мая на Красной площади, составленный Министерством обороны. Официальные причины не уточняются, — сообщает РБК.
Между тем, ранее газета «Известия» писала, что министерство обороны не включило курсантов МЧС в число участников парада из-за того, что они приняли участие во флешмобе в поддержку ульяновских курсантов и записали свою видеоверсию клипа на песню Satisfaction.
Комментарии7
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max3446 06 февраля 2018 | 21:59
В оккупированном Мариуполе украинскими карателями на Правом берегу в настоящее время идёт разгрузка прибывающей военной техники.
Об этом сообщают очевидцы.
По их словам, прибывшую технику и личный состав размещают на территории КП «Коммунальник» на ул. Краснофлотская. Само предприятие «выселили» в район «Конного двора».
Среди прочей техники отмечается наличие нескольких единиц ЗРК БУК М1 численностью не менее батареи.
Источник: http://rusvesna.su/news/1517920290
Неужели украинцам все мало и они очередной Боинг готовятся сбить?
aleksandr39 06 февраля 2018 | 22:04
max3446: "Боинг " сбили российским "Буком " , который приехал с Курска , в этом деле принимал участие Гиркин ,погоняло " стрелка " , это доказано следователями из Голландии ,скоро будет суд над военными преступниками .
max3446 06 февраля 2018 | 23:00
aleksandr39: Из доказательств этого только влажные мечты укропов. Почему суда нет и никогда не будет. О чем собственно Россия говорила когда блокировала его создание. Вот если бы там было прописано создается суд где будут привлекать к ответственности всю киевскую хунту их карателей за цинично сбитый самолет. тогда другое дело. Кстати Украина единственная страна которая всего 2 самолета сбила и оба гражданских оказалось
zapadnay 06 февраля 2018 | 22:06
Оно им надо?
max3446 06 февраля 2018 | 22:58
zapadnay: Малазийский Боинг же сбили.
put__out 06 февраля 2018 | 22:20
max3446: Развели сопли... Сказали бы коротко и ясно, мо ло дцы - Слава Украине!...
ginbin_ 06 февраля 2018 | 22:21
max3446: Опять не похмелился, надо было идти на путинг, там говорят фонтаны из боярки были. Запасся бы на полгода.