Все кандидаты, сдавшие в ЦИК подписи в свою поддержку, успешно прошли стадию проверки и будут допущены к выборам

Все кандидаты на пост президента России, сдавшие в Центризбирком подписи в свою поддержку, успешно прошли стадию проверки и будут допущены к выборам. Об этом сообщает рабочая группа ЦИК. Таким образом в бюллетене на выборах главы государства, по данным на текущий момент, будут значиться 8 фамилий. Как отметила глава ЦИК Элла Памфилова, по итогам проверки меньше всего подписей забраковано у Путина – меньше 1%. Затем следуют Явлинский, Собчак, Бабурин, Сурайкин и Титов.