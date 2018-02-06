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21:31, 06 февраля 2018

Все кандидаты, сдавшие в ЦИК подписи в свою поддержку, успешно прошли стадию проверки и будут допущены к выборам

Все кандидаты на пост президента России, сдавшие в Центризбирком подписи в свою поддержку, успешно прошли стадию проверки и будут допущены к выборам. Об этом сообщает рабочая группа ЦИК. Таким образом в бюллетене на выборах главы государства, по данным на текущий момент, будут значиться 8 фамилий. Как отметила глава ЦИК Элла Памфилова, по итогам проверки меньше всего подписей забраковано у Путина – меньше 1%. Затем следуют Явлинский, Собчак, Бабурин, Сурайкин и Титов.

Комментарии

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nns33 06 февраля 2018 | 21:40

Кто б сомневался!

vor_mbh_xa_xa 06 февраля 2018 | 21:49

Не рыдайте, кастрюлеголовые.
Весь народ на все 99,99999%% ЗА Нашего Президента - Путина ВВ !!!
Все на выборы!

zapadnay 06 февраля 2018 | 22:23

Вот и лады. Только кто пойдёт на эти выборы?

ginbin_ 06 февраля 2018 | 22:03

Жополизы. Вот если бы все кандидаты снялись бы с выборов оставив пересидельца с зеркалом, тогда это было событие, а так, перхоть путинская будет с ним "соревноваться".

slawa1940 06 февраля 2018 | 22:17

ginbin_: И Чё дальше? Утоните в г-не, всего и делов!

kir_pich_101 06 февраля 2018 | 21:44

Ну слава богу!
А то я ночей не сплю, ворочаюсь, как там Вовка, кошмары всякие снятся типа Явлинский с Грудининым дерутся за кресло...
Жуть!
Слава Вошьдю!

max3446 06 февраля 2018 | 21:52

Россия получит гиперзвуковое оружие в 2020-е годы.
Об этом заявил гендиректор корпорации «Тактическое военное вооружение» Борис Обносов.
«Это где-то 2020-е годы, всё это зависит от множества различных обстоятельств и называть точную дату было бы опрометчиво», — приводит его слова РИА Новости.
Обносов отметил, что создаваемое корпорацией высокоточное оружие по потенциалу приближается к ядерному.

А это все благодаря Путину. Остальные кандидаты выступают за развал оборонной промышленности, как это в 90-е годы было

litmaral 06 февраля 2018 | 22:23

max3446: нахрен твоя оборонка, пожирающая миллиарды, если люди умирают от рака, туберкулеза, развала здравоохранения, бедности, засунь себе оружие туда, а больным и старым людям дай просто пожить

max3446 06 февраля 2018 | 23:34

litmaral: а почему ничтожество навральный не тратит все те денги из Запад и от миньонов получает, на благотворительность не тратит, на разработку тех же лекарств и тд?

nernerr 06 февраля 2018 | 22:21

Пора определяться с единым кандидатом.

sergei03 06 февраля 2018 | 22:27

Явлинский, Собчак, Бабурин, Сурайкин и Титов.
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Да, Путину будет трудно. Думаю 86% он все таки не наберет.

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