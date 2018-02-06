В Туве полиция задержала сирот, которые переночевали в здании Агентства по делам семьи и детей в знак протеста
В Туве полиция задержала сирот, которые переночевали в здании Агентства по делам семьи и детей в знак протеста против того, что чиновники не дают им положенное жилье. Была задержана также Оюмаа Донгак, возглавляющая штаб Ксении Собчак в Туве. Она сообщила изданию «Тайга.инфо», что всех допросили и задержали на 48 часов. Всего в акции протеста приняли участие около 25-ти человек.
Чиновники предложили сиротам снимать жилье за их же счет, а уполномоченная по правам человека в Туве Ольга Россова предупредила сирот, что они нарушают закон.
Комментарии8
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olegleon 06 февраля 2018 | 21:36
"Денег нет, но вы держитесь"
astet 06 февраля 2018 | 21:42
olegleon:
Сироты раскачивают лодку стабильности.
Выпороть их для профилактики,
как это сделал Сидор Лютый в "Неуловимых мстителях"!!!
А уполномоченную и прочих путинских пехотинцев
наградить орденами и медалями!
ansata 06 февраля 2018 | 21:45
И так у ребят жизнь далеко не сахар, еще эти черти глумятся. Засранцы.
headhunter_ 06 февраля 2018 | 22:35
ansata: "И так у ребят жизнь далеко не сахар, еще эти черти глумятся. Засранцы."
Путенские скрепоносцы.
alle_op 06 февраля 2018 | 21:50
Чиновники не дают детям-сиротам положенное им жилье.
Зато очень много "заботы о детях" языком. Особенно от чинуш и депутатов разных калибров. А уж "амбутсмены" ... просто кучи заботы.
И "забота" такая проявлена во всех направлениях.
Больная страна. Не выживет.
marineru 06 февраля 2018 | 21:55
Мордор - лучший пример....
mickey 06 февраля 2018 | 22:13
И двушечку им. Хоть на пару лет будет где жить.
estate_photo 06 февраля 2018 | 22:38
Задерживать руководителя избирательного штаба Собчак в Тыве, это, пожалуй, уже перебор.
Только не вполне ясно, кто режиссер.