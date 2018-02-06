В Туве полиция задержала сирот, которые переночевали в здании Агентства по делам семьи и детей в знак протеста против того, что чиновники не дают им положенное жилье. Была задержана также Оюмаа Донгак, возглавляющая штаб Ксении Собчак в Туве. Она сообщила изданию «Тайга.инфо», что всех допросили и задержали на 48 часов. Всего в акции протеста приняли участие около 25-ти человек.

Чиновники предложили сиротам снимать жилье за их же счет, а уполномоченная по правам человека в Туве Ольга Россова предупредила сирот, что они нарушают закон.