Медведев поручил Васильевой и Голубеву разобраться со случаем увольнения преподавателя за жалобу в кабмин

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министру образования Ольге Васильевой и губернатору Ростовской области Василию Голубеву разобраться в «причинах конфликта и увольнения» преподавателя Таганрогского металлургического техникума Виктора Макаренко, который пожаловался главе правительства на низкую зарплату.

Ранее СМИ писали о том, что члены педагогического коллектива во главе с Макаренко потребовали от регионального Министерства образования и лично от губернатора объяснить, почему нарушается трудовое законодательство. Авторов обращения возмутил тот факт, что в постановлении властей от 2016 года для педагогов предусмотрен размер ставки в размере 8289 рублей. Точно такую же зарплату они получали в 2012 году.

В областном Министерстве общего и профессионального образования заявили, что Макаренко уволили не за письмо Медведеву, а за «накопившиеся дисциплинарные проступки в период его работы в техникуме». О каких конкретно проступках идет речь, в ведомстве не уточнили.