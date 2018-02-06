Медведев поручил Васильевой и Голубеву разобраться со случаем увольнения преподавателя за жалобу в кабмин
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министру образования Ольге Васильевой и губернатору Ростовской области Василию Голубеву разобраться в «причинах конфликта и увольнения» преподавателя Таганрогского металлургического техникума Виктора Макаренко, который пожаловался главе правительства на низкую зарплату.
Ранее СМИ писали о том, что члены педагогического коллектива во главе с Макаренко потребовали от регионального Министерства образования и лично от губернатора объяснить, почему нарушается трудовое законодательство. Авторов обращения возмутил тот факт, что в постановлении властей от 2016 года для педагогов предусмотрен размер ставки в размере 8289 рублей. Точно такую же зарплату они получали в 2012 году.
В областном Министерстве общего и профессионального образования заявили, что Макаренко уволили не за письмо Медведеву, а за «накопившиеся дисциплинарные проступки в период его работы в техникуме». О каких конкретно проступках идет речь, в ведомстве не уточнили.
Комментарии9
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olegleon 06 февраля 2018 | 21:39
потому что они не пенсионеры и никто им зарплаты индексировать не будет, т.к. пенсионеров много, а учителей мало.
банальная экономическая политика нынешней власти ((
wrk 06 февраля 2018 | 21:43
Ну повезло мужику, уж на 10000 он работу себе найдет.
gennadiy_s Геннадий Смолкин 06 февраля 2018 | 21:43
Наши Ростовские власти способны и на большие, и на более циничные подлости.
amrigo 06 февраля 2018 | 22:00
За такие позорные зарплаты надо увольнять Путина, Медведева и всю эту братву из ПЖиВ.
jetsam 06 февраля 2018 | 22:10
денег нет, но вы трудитесь?
andygo__ru 06 февраля 2018 | 22:22
jetsam: Самое печальное, что все эти преподаватели - нормально так проголосуют за нашего нестареющего аксолотля. Побегут, как миленькие, увы.
...а у многих в голове даже и не сложится связь между нашим всем и - их мизерными зарплатами...
ihtamnet 06 февраля 2018 | 22:16
Всегда поражала наглость этих людишек, присосались к власти и разглагольствуют о том, как кому то надо идти в бизнес. Отдай награбленное, ворюга!
fmsf Герман Лукашин 06 февраля 2018 | 22:17
Уже и Макаренко им не по вкусу.
Надо бы Геббельса им подыскать!
sparky 06 февраля 2018 | 22:48
Интересно девки пляшут.
Разве не Димон объяснял учителям, почему они должны быть нищими, коли не хотят идти в предприниматели.
Чего же теперь Васильевой разбираться? Она просто должна повторить его речь и послать всех недовольных учителей из школ и техникумов чего-нибудь предпринимать.
Когда моя младшая училась в первом классе, у нее была молоденькая учительница. А через год я увидел эту учительницу продавцом в совсем маленьком киоске. Спросил, почему. Она объяснила, что у неё самой ребенок маленький, а на зарплату учительскую его и прокормить не удается. Все по Димону. Только это было в начале 90х. Говорят, что с тех пор кто-то с колен встал.