Правительство Дании поддержало законопроект, запрещающий носить одежду и головные уборы, скрывающие лицо

Нарушителям грозит штраф. Держать лицо закрытым в общественных местах неуважительно и несовместимо с культурой датского общества, — заявил министр юстиции. Как ожидается, законопроект поступит на рассмотрение в парламент этой весной. Перед этим он будет обсуждаться в правозащитных организациях.

Подобные законы уже действуют в нескольких европейских странах, в частности, во Франции, Бельгии и Австрии.