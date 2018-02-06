Правительство Дании поддержало законопроект, запрещающий носить одежду и головные уборы, скрывающие лицо
Нарушителям грозит штраф. Держать лицо закрытым в общественных местах неуважительно и несовместимо с культурой датского общества, — заявил министр юстиции. Как ожидается, законопроект поступит на рассмотрение в парламент этой весной. Перед этим он будет обсуждаться в правозащитных организациях.
Подобные законы уже действуют в нескольких европейских странах, в частности, во Франции, Бельгии и Австрии.
Комментарии10
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danko_cuka 06 февраля 2018 | 21:09
Но в Германии это делать нельзя а то мусульмане обидятся.
vor_mbh_xa_xa 06 февраля 2018 | 21:14
Вот тебе и толерантность. Вот тебе и евродемократия.
Тьффу... одна болтовня.
amrigo 06 февраля 2018 | 21:13
Датчане правильно делают, если мусульмане приезжают в Европу, они должны соблюдать правила европейские, а если европейцы приезжают в исламские страны, то европейцы должны соблюдать тамошние порядки, всё справедливо.
patt 06 февраля 2018 | 21:22
Все правильно, давно пора запретить приезжим лесть в Европу со своим уставом.
mppv 06 февраля 2018 | 21:19
Одежду запретить, голову - брить (и пр. волосню), чтоб естества не искажать
mppv 06 февраля 2018 | 21:21
mppv:
Накладных хренов не клеить
alalrom 06 февраля 2018 | 21:25
кому не нравится, милости просим в милейшие страны с закрытыми лицами
vadimp 06 февраля 2018 | 21:37
В "москитной сетке", "вуали", "респираторе", "медицинской маске", "шарфе на лице" (ну нос иногда мерзнет) - ни, ни?
Крыша едет у современной "цивилизации"! :)
vitgenson 06 февраля 2018 | 23:15
vadimp: не остроумно. дурака не включай.
vitgenson 06 февраля 2018 | 23:13
честному человеку незачем прятать лицо