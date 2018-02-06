Турчак раскритиковал членов ЕР в регионах, использующих административный ресурс для мобилизации людей на выборы
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на закрытом совещании раскритиковал членов «Единой России» в регионах, использующих административный ресурс для мобилизации людей на выборы. Об этом РБК рассказал заместитель Турчака Евгений Ревенко. Речь идет о ситуациях, когда сотрудников тем или иным образом обязывают приходить на выборы, когда партиец является директором школы или предприятия и использует административный ресурс, — пояснил Ревенко. Также Турчак заявил, что из регионов поступает информация об использовании детей в агитационной работе, что ничего, кроме негатива, у общественности не вызывает. По словам Ревенко, Турчак дал установку, что партия не агитирует за конкретного кандидата, а агитирует только за явку.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ura_123 06 февраля 2018 | 21:07
Странно что Турчак,ведь должна была Памфилова...
pmasel 06 февраля 2018 | 21:29
ura_123: Критикуй - некритикуй, все равно получишь .....
правильные цифры
ura_123 06 февраля 2018 | 21:42
pmasel: Однозначно!
ki000999 06 февраля 2018 | 21:07
#ЯВКАНОЛЬ
gvs 06 февраля 2018 | 21:30
Турчак, проломи этим негодяям голову, как Кашину!
ostrov_ok 06 февраля 2018 | 21:35
лицемер
yazva_sibirskaya 06 февраля 2018 | 21:57
"Агитируют", да?!
Зачем в Оренбурге Берг велел муниципалам всех родственников зарегистрировать на конкретном участке?!
Не пойдем!!!
fontendet 06 февраля 2018 | 22:46
Неужели он предложил всех просто бить по головам?
Это поразительно, что преступника открыто и публично покрывает президент страны – даже если и не доказать причастность Турчака конкретно, хотя там были свидетельские показания исполнителей – в любой нормальной стране такой человек потерял бы публичную госдолжность. Держать потенциальных убийц нигде в мире не принято – на время расследования они полностью отстраняются от работы. Путин откровенно плевал населению в лицо, когда просто сам не попытался задействовать другие органы чтобы наконец получить ответ сделал это Турчак или нет. Но теперь мы знаем, что Путин ненавидит журналистов, плевал на их смерти - он "не слышал никогда Политковской" - Путин боится СМИ, тк видел как они уничтожили всю репутацию президента Ельцина, когда Березовский поднял скандал с отмыванием - и поэтому Путин контролирует все ТВ, но все это лишь отсрочка.