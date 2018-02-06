Турчак раскритиковал членов ЕР в регионах, использующих административный ресурс для мобилизации людей на выборы

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на закрытом совещании раскритиковал членов «Единой России» в регионах, использующих административный ресурс для мобилизации людей на выборы. Об этом РБК рассказал заместитель Турчака Евгений Ревенко. Речь идет о ситуациях, когда сотрудников тем или иным образом обязывают приходить на выборы, когда партиец является директором школы или предприятия и использует административный ресурс, — пояснил Ревенко. Также Турчак заявил, что из регионов поступает информация об использовании детей в агитационной работе, что ничего, кроме негатива, у общественности не вызывает. По словам Ревенко, Турчак дал установку, что партия не агитирует за конкретного кандидата, а агитирует только за явку.