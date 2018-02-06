Бастрыкин заявил, что о готовящихся нападениях в трех школах знала администрация, некоторые преподаватели и ученики

Глава СК Александр Бастрыкин заявил, что о готовящихся нападениях в трех школах знала администрация, некоторые преподаватели, ученики и родители. Однако они в это не поверили. Речь идет о нападениях в школах Перми, Челябинской области и Улан-Удэ, которые произошли в январе. По словам Бастрыкина, следователи выяснили, все три случая связаны с посещением детьми сайтов, где пропагандировалось насилие в школах. Некоторые из них были посвящены событиям в американской школе «Колумбайн», где ученик убил больше 40 подростков.