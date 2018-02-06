Бастрыкин заявил, что о готовящихся нападениях в трех школах знала администрация, некоторые преподаватели и ученики
Глава СК Александр Бастрыкин заявил, что о готовящихся нападениях в трех школах знала администрация, некоторые преподаватели, ученики и родители. Однако они в это не поверили. Речь идет о нападениях в школах Перми, Челябинской области и Улан-Удэ, которые произошли в январе. По словам Бастрыкина, следователи выяснили, все три случая связаны с посещением детьми сайтов, где пропагандировалось насилие в школах. Некоторые из них были посвящены событиям в американской школе «Колумбайн», где ученик убил больше 40 подростков.
Комментарии8
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nikitin43 06 февраля 2018 | 21:11
как обычно бастрык съезжает с дела и белый и пушистый скачет в лес там наводить порядок.
zilbershtein__ 06 февраля 2018 | 21:13
\\ о готовящихся нападениях в трех школах знала администрация
Боялись спугнуть )
dach_nic 06 февраля 2018 | 21:50
zilbershtein__: Во всем виноваты США и интернет.
США нужно ликвидировать, провода перерубить. И в России наступит тишь и благодать.
народ в ней живет тихий и мирный ... когда спит зубами к стенке.
nns33 06 февраля 2018 | 21:13
Даже предположить,что знали,то что они могли сделать? Может правоохранители должны были отреагировать как-то и постараться предотвратить?
poluputing 06 февраля 2018 | 21:15
дык у пиндосов оно понятно - морально разложились. А чего же в стране непреходящих , расцветших скреп молодежь распоясалась?
ura_123 06 февраля 2018 | 21:32
Бастрыкин заявил... А родители и учителя не верили...
vadimp 06 февраля 2018 | 21:33
"По словам Бастрыкина, следователи выяснили, все три случая связаны с посещением детьми сайтов, где пропагандировалось насилие в школах."
Плохому танцору вечно что-то мешает, этом вот интернет.
max3446 06 февраля 2018 | 21:36
и заодно думаю все они были миньонами ничтожества наврального. Там, на его канале в ютубе тоже завуалированную пропаганду насилия можно найти и зомбирование детей.