На Мальдивах объявлено чрезвычайное положение из-за политического кризиса
Арестованы бывший президент страны и судья Верховного суда.
Чрезвычайное положение ввели после того, как Верховный суд отменил приговоры нескольким лидерам оппозиции, которые находятся в заключении. Среди них бывший президент страны Мохамед Нашид. Действующий лидер Абдулла Ямин отказался исполнять решение Верховного суда. Чрезвычайное положение, объявленное на 15 дней, дает силовикам более широкие полномочия при арестах, отмечает BBC. В столице островного государства произошли столкновения между оппозицией и полицией, передает агентство «Синьхуа». После этого появилась информация о возможном импичменте президента. Армии дано указание не допустить такого развития событий. Работа парламента приостановлена по указу правительства. Первый демократически избранный президент Мальдив Мохамед Нашид был приговорен к 13 годам заключения по обвинению в злоупотреблении полномочиями. По версии стороны обвинения он лично заказал арест судьи.
Власти Мальдив уверяют, что чрезвычайное положение не повлияет на работу государственных учреждений и бизнеса.
Комментарии1
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pro_hanov 06 февраля 2018 | 11:12
«президент Мальдив Мохамед Нашид был приговорен к 13 годам заключения по обвинению в злоупотреблении полномочиями»
Онищенко должен рассказать нам о ядовитых медузах на Мальдивах, так как гражданам России могут прийти в голову нежелательные ассоциации при посещении островов и знакомстве с политической ситуацией.