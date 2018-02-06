Центризбирком выявил 1,33% недействительных подписей в поддержку Ксении Собчак, — сообщил ее предвыборный штаб. Допустимый лимит брака — 5%.

ЦИК также проверил подписи, собранные в поддержку Максима Сурайкина, который идет на выборы от партии Коммунисты России – недействительными признаны чуть более 3,5% подписей.



Центризбирком рассмотрит вопрос о регистрации Собчак и Сурайкина в четверг.