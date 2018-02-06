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11:02, 06 февраля 2018

Центризбирком выявил 1,33% недействительных подписей в поддержку Ксении Собчак

Центризбирком выявил 1,33% недействительных подписей в поддержку Ксении Собчак, — сообщил ее предвыборный штаб. Допустимый лимит брака — 5%.

ЦИК также проверил подписи, собранные в поддержку Максима Сурайкина, который идет на выборы от партии Коммунисты России – недействительными признаны чуть более 3,5% подписей.

Центризбирком рассмотрит вопрос о регистрации Собчак и  Сурайкина в четверг.

Комментарии

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mikhail_spb_ 06 февраля 2018 | 11:05


Интересно, есть ли хоть одна недействительная подпись за нацлидера?

omichka 06 февраля 2018 | 11:07

mikhail_spb_:
нет

ivfn 06 февраля 2018 | 11:10

omichka:
0,39% брака за Путина
Какашка мимо. Недолет

ivorytower 06 февраля 2018 | 11:20

omichka: Омичка-хохлушка.

tremens_delirium 06 февраля 2018 | 11:08

mikhail_spb_: ✄  Интересно, есть ли хоть одна недействительная подпись за нацлидера?   ✄

"Из собранных в поддержку выдвижения действующего президента России Владимира Путина на выборы главы государства подписей недействительными оказались 0,39% при допустимом уровне брака в 5%. "

vlabumur 06 февраля 2018 | 11:17

tremens_delirium: ......действующего президента России Владимира Путина на выборы главы государства подписей недействительными оказались 0,39%

+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Так и хочется запеть гимн свободной демократической России.

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
Нас вырастил Сталин — на верность народу,
На труд и на подвиги нас вдохновил!

Славься, Отечество, наше свободное,
Счастья народов надежный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведет!

ivorytower 06 февраля 2018 | 11:22

vlabumur: Хохлоцефал, гимн про здобутки майдана есть?
Ченить типа:

Весьмирснами
И доллар по тридцать
33 спартанца
Поедут на ОИ,
Все, что наскребли.

bmrt 06 февраля 2018 | 11:08

mikhail_spb_: таки так ужо изрекли, шо меньше, чем у всех. А кто бы сомневался ?
...тьфу ещё раз...

ivfn 06 февраля 2018 | 11:12

mikhail_spb_:
0,39% брака за Путина

ginbin_ 06 февраля 2018 | 11:14

mikhail_spb_: Старик Сардельиныч самый честный, кто бы сомневался в неподкупности бародатой эллочки.

malanoff 06 февраля 2018 | 11:21

mikhail_spb_: Должно быть 6 % недействительных , если Бог есть.

igor20012 06 февраля 2018 | 11:08

Вроде бы 1.33% меньше допустимых 5%, но в России результат может быть любым-смотря кто будет считать и какой приказ он получит.

ivorytower 06 февраля 2018 | 11:24

igor20012: Сказал хохлоцефал, у которого презика назначили заокеанские хозяева Укранбабве.

mews Михаил 06 февраля 2018 | 11:27

igor20012, Вы не переживайте за Собчак, у нее все будет нормально с регистрацией. Если сомневаетесь, съездите в Грозный, встаньте там в центре города с плакатом "Требую соблюдения прав человека в Чечне!", потом расскажете о результате. Может быть, расскажете.

nds 06 февраля 2018 | 11:11

Да, налетай: регистрируют всех!

liberal_vulgaris 06 февраля 2018 | 11:12

От этой новости с жуликом и вором навальным случился припадок и он уже уже наложил кучу у себя в твиттере. И мелкой дрожью затрясся кац :)

punyoshohlai 06 февраля 2018 | 11:27

liberal_vulgaris: От этой новости

Молодцы, портянки,-отслеживаете каждый шаг Навального.
Отсюда вывод - вы его безумно боитесь. И кураторы ваши боятся. До лихорадки боитесь. До поноса

stas_russkiy 06 февраля 2018 | 11:12

Озёрные лоханулись с крестницей плешивого. Надо было двигать Беркову. Тогда бы явка была обеспечена, хотя, остаётся риск, что порнозвезда наберёт больше голосов, чем престарелый педофил. Но, в этом случае, озёрным можно было-бы с ней и договориться...

ivorytower 06 февраля 2018 | 11:26

stas_russkiy: Гаага ждет опойка.

budweiser23 06 февраля 2018 | 11:23

Снять всех с выборов и оставить одно "счастье" в списке - отца путерастов Володю!

rolar 06 февраля 2018 | 11:24

Эту дебилку в президенты. Да за нее голосовать будут исключительно педики и душевно больные.

meteor9 06 февраля 2018 | 11:24

Кто-то написал уже - пускать всех кто хоть 1 % к явке добавит. Кто там какие подписи собирал у Собчак, Титова и т.д.? Титов похоже вообще нарисовал всё. Собчак тоже частично нарисовала вроде. Но кого в ЦИКе это волнует?. Есть команда - пущать, вот и пущают. Явлинский похоже более менее собирал, почти честно, если сравнивать затраты на сбор подписей из отчётных данных. Запад в конечном случае сквозь зубы признает выборы, но объявит их несвободными в очередной раз.

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