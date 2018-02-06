В Ханты-Мансийске вынесен приговор фигурантам уголовного дела о ДТП, в результате которого погибли 10 детей

В Ханты-Мансийске вынесен приговор фигурантам уголовного дела о ДТП с участием автобуса, в результате которого прошлой зимой погибли 10 детей.

От исправительных работ до реального заключения: Ханты-Мансийский районный суд рассмотрел уголовное дело, фигурантами которого стали четыре человека, виновные в гибели детей. На скамье подсудимых оказался водитель автобуса, в котором везли воспитанников спортивной школы — он получил 1 год и 5 месяцев тюрьмы, представителю транспортной компании, организовавшей перевозку, назначили наказание — 1 год и 3 месяца колонии. Больше всего получил водитель грузовика Volvo, с которым и произошло лобовое столкновение — дальнобойщика суд приговорил почти к 7 годам заключения. Наименьшее наказание — 11 месяцев исправительных работ — досталось директору спортивной школы «Сибиряк». ДТП произошло в декабре 2016 года на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Как установило следствие, водитель грузовика нарушил правила и выехал на встречную полосу. В результате аварии погибли 10 детей, еще 19 человек получили травмы различной степени тяжести.

Родители погибших, между тем, уже планируют обжаловать вынесенный приговор, — сообщил агентству ТАСС адвокат потерпевших.