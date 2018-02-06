В Ханты-Мансийске вынесен приговор фигурантам уголовного дела о ДТП, в результате которого погибли 10 детей
В Ханты-Мансийске вынесен приговор фигурантам уголовного дела о ДТП с участием автобуса, в результате которого прошлой зимой погибли 10 детей.
От исправительных работ до реального заключения: Ханты-Мансийский районный суд рассмотрел уголовное дело, фигурантами которого стали четыре человека, виновные в гибели детей. На скамье подсудимых оказался водитель автобуса, в котором везли воспитанников спортивной школы — он получил 1 год и 5 месяцев тюрьмы, представителю транспортной компании, организовавшей перевозку, назначили наказание — 1 год и 3 месяца колонии. Больше всего получил водитель грузовика Volvo, с которым и произошло лобовое столкновение — дальнобойщика суд приговорил почти к 7 годам заключения. Наименьшее наказание — 11 месяцев исправительных работ — досталось директору спортивной школы «Сибиряк». ДТП произошло в декабре 2016 года на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Как установило следствие, водитель грузовика нарушил правила и выехал на встречную полосу. В результате аварии погибли 10 детей, еще 19 человек получили травмы различной степени тяжести.
Родители погибших, между тем, уже планируют обжаловать вынесенный приговор, — сообщил агентству ТАСС адвокат потерпевших.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olegleon 06 февраля 2018 | 11:06
если водитель автобуса не нарушал ПДД, то за что его то приговорили к реальному сроку?
protiv777 06 февраля 2018 | 11:13
Глупцы эти осужденные. Назвались бы белоленточниками и ву а ля: сразу превратились бы в политических заключенных, преследуемых кровавым режимом, а это на минуточку - и бесконечные физги правозащитников, и ежедневные статьи на Эхе, и на конец поддержка бабы Лии: "Каких людей посадили".
rifles 06 февраля 2018 | 11:26
protiv777:
Когда тебя арестуют-так и сделай!
Скажи,что мол.искусно притворялся портянкой все эти годы.