РСТ: Российским туристам, отдыхающим на Мальдивских островах, ничего не угрожает

Российским туристам, отдыхающим на Мальдивских островах, где накануне было введено чрезвычайное положение, ничего не угрожает. .

«Все эти чрезвычайные положения касаются только столицы Мале, которая находится на отдельном острове, там российских туристов практически не бывает. Туристов, которые отдыхают на других островах, это тем более не касается, потому что они вообще могут быть не в курсе того, что происходит в столице, если, конечно, они не интересуются новостями на русском языке», — сказала она.

И.Тюрина также отметила, что в данный момент на островах высокий сезон, и россияне отдыхают на других островах, «где никого нет, кроме туристов и обслуживающего персонала, потому что это один отель — один остров». «Добираться до самых близких островов минут 40 на катере — это в лучшем случае. Аэропорт находится тоже на отдельном острове, даже не на том, где столица. Поэтому, если аэропорт работает, то туристы, которые прибывают и улетают, происходящее не касается», — подчеркнула она.

Ирина Тюрина добавила, что зачастую о подобных происшествиях российские туристы узнают уже постфактум, по возвращении домой.

Ранее в понедельник в стране было введено чрезвычайное положение сроком на 15 дней.