Сбербанк тестирует сервис, позволяющий снимать наличные с карты на кассах магазинов
Сервис планируется запустить во втором квартале этого года, — пишет газета «Ведомости». Правда, воспользоваться им смогут только держатели карт Сбербанка и только в тех магазинах, которые обслуживает банк.
Предполагается, что деньги можно будет снять и без совершения покупок.
Комментарии3
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andromeds 06 февраля 2018 | 10:56
Не совсем понятно зачем, - так долго уходили от наличности.... теперь обратно в прошлый век....банкам это не выгодно, для продавцов вообще печаль - они теперь еще по совместительству будут кассирами банков.
kazlevich1949 06 февраля 2018 | 11:07
Анекдот времён Брежнева о встречном плане: вечером за ужином старуха поставила деду план: "Один раз"... Дед же кислушки хлебанул, да бабке представил "встречный план" - за себя и за того парня! А в итоге как всегда ничего...
Ну таки в нашем "Магните" очередь большая обычно в кассу, а тут же рядом стоят "одиноко" банкоматы и ВТБ и СБера...
таки я боюсь что в итоге и тут не останется рядом с домом ни магазина, ни банкоматов!?
zloy_sok 06 февраля 2018 | 11:25
"..Дорогая, не глуши мотор, я быстро...."