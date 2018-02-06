Сбербанк тестирует сервис, позволяющий снимать наличные с карты на кассах магазинов

Сервис планируется запустить во втором квартале этого года, — пишет газета «Ведомости». Правда, воспользоваться им смогут только держатели карт Сбербанка и только в тех магазинах, которые обслуживает банк.

Предполагается, что деньги можно будет снять и без совершения покупок.