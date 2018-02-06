Иностранные банки стали более тщательно проверять счета нерезидентов и запрашивать дополнительные документы, — сообщает РБК со ссылкой на нескольких зарубежных банкиров и юристов.

По словам источника в одном из швейцарских банков, у тысяч россиян могут быть заблокированы зарубежные счета «по причине создания видимости смены налогового резидентства». Банки обновляют информацию о клиентах, чтобы избежать репутационных рисков в связи с запуском международного обмена информацией для борьбы с трансграничными схемами уклонения от налогов.