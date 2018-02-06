Иностранные банки стали более тщательно проверять счета нерезидентов и запрашивать дополнительные документы
Иностранные банки стали более тщательно проверять счета нерезидентов и запрашивать дополнительные документы, — сообщает РБК со ссылкой на нескольких зарубежных банкиров и юристов.
По словам источника в одном из швейцарских банков, у тысяч россиян могут быть заблокированы зарубежные счета «по причине создания видимости смены налогового резидентства». Банки обновляют информацию о клиентах, чтобы избежать репутационных рисков в связи с запуском международного обмена информацией для борьбы с трансграничными схемами уклонения от налогов.
Комментарии4
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gad123 06 февраля 2018 | 10:46
А вот это ПРАВИЛЬНО!!!
zemljanka 06 февраля 2018 | 10:50
Отработают новые схемы.
zz682 06 февраля 2018 | 11:24
zemljanka: ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ В СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЕ......
vladimirbelarus 06 февраля 2018 | 11:25
Наконец-то россиянам стали относиться правильно: как к потенциальным бандитам. Такая репутация у россиян и воспитание: с детства на коленях, песни о вожде и войне, дикари-с.