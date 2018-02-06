Роструд: Работодатель не может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за опоздание из-за погоды
Работодатель не может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за опоздание на работу по причине сложных погодных условий, — разъяснили в Роструде. По данным синоптиков, за последние двое суток на Москву выпало 122% месячной нормы осадков. Столичные власти сообщают, что работа по уборке снега ведется круглосуточно, но по нормативам на уборку такого объема требуется 9 дней.
Комментарии3
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zemljanka 06 февраля 2018 | 10:52
Держитесь, любимые москвичи!
tvitov66 06 февраля 2018 | 10:54
zemljanka: дык из-за погоды дворники и не выходят - ОПАЗДЫВАЮТ!
rom8883 06 февраля 2018 | 11:06
tvitov66: Дворники тут же, в сугробе ночуют.