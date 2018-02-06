Суд обязал МВД выплатить 2 млн руб семье Максима Ядыкова, погибшего после экзаменационного боя при устройстве в ОМОН

Верховный суд обязал МВД выплатить два миллиона рублей семье Максима Ядыкова, который погиб после экзаменационного боя при устройстве в ОМОН в республике Мари Эл. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила от ушиба головного мозга.

Уголовное дело, возбужденное по факту гибели молодого человека, было прекращено.

В 2016 году суд Йошкар-Олы уже обязывал МВД выплатить компенсацию родственникам, однако ведомство обжаловало это решение в Верховном суде республики. Юристы Комитета против пыток подали кассацию в Верховный суд, который встал на строну семьи погибшего, — напоминает «Новая Газета».