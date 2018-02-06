Суд обязал МВД выплатить 2 млн руб семье Максима Ядыкова, погибшего после экзаменационного боя при устройстве в ОМОН
Верховный суд обязал МВД выплатить два миллиона рублей семье Максима Ядыкова, который погиб после экзаменационного боя при устройстве в ОМОН в республике Мари Эл. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила от ушиба головного мозга.
Уголовное дело, возбужденное по факту гибели молодого человека, было прекращено.
В 2016 году суд Йошкар-Олы уже обязывал МВД выплатить компенсацию родственникам, однако ведомство обжаловало это решение в Верховном суде республики. Юристы Комитета против пыток подали кассацию в Верховный суд, который встал на строну семьи погибшего, — напоминает «Новая Газета».
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mikhail_spb_ 06 февраля 2018 | 10:36
Разве голова омоновца - это не кость?
Откуда там мозг?
kindman_a 06 февраля 2018 | 11:14
mikhail_spb_:
У них там только эмаль от зубов.
polsan 06 февраля 2018 | 10:43
Вместо того, чтобы поддержать в том числе и финансово близких родственников погибшего, менты умеющие только отнимать и делить, позорно судятся!!!
qwerty44444 06 февраля 2018 | 10:45
"Вместо того, чтобы поддержать в том числе и финансово близких родственников погибшего, менты умеющие только отнимать и делить, позорно судятся!!!
Так погибший же тоже устраивался на "работу" чтобы помогать "отнимать и делить". Разве не так?
Но и кость слабовата оказалась, и извилин недостаточно.
nikolaj7 06 февраля 2018 | 10:46
мальчик хотел над другими издеваться....."свои" тоже люди......
vit_69 06 февраля 2018 | 10:47
устраивался в омон мутузить других-но оказалось что желающих мутузить очередь -5 человек на место-погиб за то чтоб попасть в армию мутузов
platonnekafrin 06 февраля 2018 | 10:50
Жесткий профессиональный отбор. С мозгами никак не пройти.
chichanik 06 февраля 2018 | 10:56
Т.е., суд заявил " помер Максим, да и..." ...МВД заплатит ... а где решения в отношении организаторов ... отбора ? или отбраковки?
Мои соболезнования родным.
igor20012 06 февраля 2018 | 11:10
Явная показуха, мол, какой у нас замечательный и справедливый суд !