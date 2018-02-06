32 российских спортсмена, которые не получили приглашение на Олимпиаду в Пхенчхане, подали иск к МОК

32 российских спортсмена, которые не получили приглашение на Олимпиаду в Пхенчхане, подали иск к Международному Олимпийскому комитету в швейцарский суд. В качестве оснований для иска указаны дискриминация по принципу гражданства, невыполнение вердикта Спортивного Арбитража, нанесение ущерба репутации, достоинству и профессиональной карьере.

Как уточнили юристы, апелляция подана и в Спортивный Арбитражный суд. Слушания пройдут завтра в Пхенчхане.