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10:30, 06 февраля 2018

32 российских спортсмена, которые не получили приглашение на Олимпиаду в Пхенчхане, подали иск к МОК

32 российских спортсмена, которые не получили приглашение на Олимпиаду в Пхенчхане, подали иск к  Международному Олимпийскому комитету в швейцарский суд. В качестве оснований для иска указаны дискриминация по принципу гражданства, невыполнение вердикта Спортивного Арбитража, нанесение ущерба репутации, достоинству и профессиональной карьере.

Как уточнили юристы, апелляция подана и в Спортивный Арбитражный суд. Слушания пройдут завтра в Пхенчхане.

Комментарии

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drgonish 06 февраля 2018 | 10:34

Вот и ладненько.

her 06 февраля 2018 | 10:52

32 российских спортсмена, которые не получили приглашение на Олимпиаду в Пхенчхане, подали иск к МОК
-------------
Ребята-"патриоты", о Россию опять вытерли ноги. А что же вы? А вы устами Медведева, скулите, какой плохой мир, не любит путинскую Россию. Тряпки вы, ребята. Вы даже не можете выйти из международного олимпийского движения. Не можете вы прожить без проклятого запада, а это означает, что о Россию опять будут вытирать ноги, а вы опять, будете сопли жевать. :-)

varlam59 06 февраля 2018 | 11:09

her: Эй, провокатор, хватит скулить. Проклятый запад в лице негодяев и клеветников за своё ответит. Дело времени. А от спорта и олимпиад сам отказывайся. Спортсменам такой бред не предлагай.

vukimov 06 февраля 2018 | 10:56

drgonish:
В качестве оснований для иска указаны дискриминация по принципу гражданства, невыполнение вердикта Спортивного Арбитража, нанесение ущерба репутации, достоинству и профессиональной карьере.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
МОК и ВАДА - в одной лодке два ГАДА!

vaka257 06 февраля 2018 | 10:36

Нью-Йорк (штат)
Население: 20 млн
ВВП: $1 500 млрд
Средняя зарплата: $4 909
Минимальная зарплата: $2 175
Порог бедности: $1 012

Россия
Население: 147 млн
ВВП: $1 283 млрд
Средняя зарплата: $625
Минимальная зарплата: $168
Порог бедности: $173...

golodomor__ce_hohlokost 06 февраля 2018 | 10:42

vaka257: Бабка, это здесь к чему? Ты со своим другом - местным идиотом Herом постоянно какие-то таблички выкладываете. Один диагноз на двоих?

oblom777 06 февраля 2018 | 10:43

vaka257:

В Нью-Йорке не было трёхпалого алкаша и гайдарки с чубайкой...
В Нью-Йорке много евреев, которые ненавидят климактерических дур из Мытищ, шлёпающих по нацистским, геббельсовским методичкам...

varlam59 06 февраля 2018 | 10:44

vaka257: И почему вы до сих пор в России? Кто вас держит? Пора валить в Америку, которая обогатилась за счёт всего мира. А в России сколько буржуев во власти ни меняй, как на Украине, народ останется нищим. В отличии от кучки миллиардеров и нуворишей.
За левый поворот и за Грудинина!

aleksandr39 06 февраля 2018 | 10:48

varlam59: Причем здесь Украина ,если российские спорnсмены употребляют допинг ?

varlam59 06 февраля 2018 | 10:57

aleksandr39: Суд оправдал этих спортсменов, о которых идёт речь. Но решение суда не исполняется.
А Украина к теме, которую задала vaka257.

headhunter_ 06 февраля 2018 | 11:14

aleksandr39: "Причем здесь Украина ,если российские спорnсмены употребляют допинг ?"

Это проклятые бандеровцы их заставили...:-D

varlam59 06 февраля 2018 | 11:25

headhunter_: У вас короткое замыкание в башке и дым.

sergev 06 февраля 2018 | 10:53

varlam59: Чувак, ты свой бред хотя бы читаешь? Зачем тебе левый поворот? Народ все равно ведь останется нищим! А ты с утра до вечера будешь тут свой бред писать.

varlam59 06 февраля 2018 | 11:00

sergev: Что за чушь? С какой стати народ останется нищим? После левого поворота миллиардеры исчезнут без следа. Все финансовые потоки будут течь не в их карманы, а на общее благо: пенсии, бесплатную медицину и так далее.

tour 06 февраля 2018 | 11:03

varlam59: - /
“Люди, у которых жизнь не получается, - требуют запретить, отобрать и поделить”.
Михаил Жванецкий

varlam59 06 февраля 2018 | 11:12

tour: По-твоему значит, и по-жванецкому этих людей, то есть большинство народа нужно истребить? Уничтожить?
И почему они нищие? По их ли вине?

tour 06 февраля 2018 | 11:24

varlam59:
А вы, предлагаете "зачистить" всех - "зажиточных"?
Так вы тормозните, и постарайтесь вспомнить, что краснозадые уже пытались построить - стадный "Рай". На лжи, костях и крови, построить возможно лишь лагерную зону, чем и был по факту - СССР. Хочется повторить? Ну уж нет, умерла, так - умерла!

rom8883 06 февраля 2018 | 10:54

varlam59: Она в России потому, что хочет чтобы и здесь было не хуже чем в Америке.
Вы почему-т о не хотите.

varlam59 06 февраля 2018 | 11:03

rom8883: И как она предлагает сделать, что бы было не хуже, чем в Америке? Допустим, что президентом избрали Собчак. Каков будет результат? Народ обнищает ещё больше, а богатые продолжат обогащаться. И так будет при любом президенте от правых либералов.

monik_7 06 февраля 2018 | 10:52

vaka257: да, все верно, но как не хватает иногда одолжить трешку до пенси, постоять в очереди, перетерпеть хамство...Ностальгия...

echo_shar 06 февраля 2018 | 11:01

vaka257:
Россия - куриное филе 200 руб. кг.
США - куриное филе 900 руб. кг.

sosiobama 06 февраля 2018 | 11:15

vaka257: Бабуля, выложи таблицу с гос. долгом америки и России))

golodomor__ce_hohlokost 06 февраля 2018 | 10:37

Пидарасов из МОК надо поставить раком.

sergirusso 06 февраля 2018 | 10:46

golodomor__ce_hohlokost: Басманный суд в помощь!

sumars 06 февраля 2018 | 10:54

golodomor__ce_hohlokost: у тебя реально гомонедотрах

aisterh 06 февраля 2018 | 10:38

Чего чего? какая там "репутация"? :)))

(комментарий скрыт)

kuz_sib 06 февраля 2018 | 10:39

удачи

varlam59 06 февраля 2018 | 10:47

Нам тут прозападные либералы всегда врут про западную демократию, а там не только не исполняют решение суда, но и открыто предлагают разогнать суд, который вынес неугодное МОК решение по российским спортсменам. Не демократия там, а дерьмократия.

kapitankolbaskin 06 февраля 2018 | 11:09

varlam59: а что вам до решения этого суда !? Зорькин всегда верещит что мы не признаем решения межд . судов. Забыл ?! Признавать дружок надо всегда , а не тока когда это выгодно...
А иначе некрасиво. Во дворах за такие дела морду бьют !!!

tour 06 февраля 2018 | 10:48

МОК в полном объёме исполнил решение GAS, об - “дискриминация по принципу гражданства, нанесение ущерба репутации, достоинству и профессиональной карьере” повторно жаловаться GAS, аналогично - "Спортлото" или писать на заборе.
Пошлют - лесом!

varlam59 06 февраля 2018 | 11:17

tour: Мок не только не исполнил решение спортивного арбитражного суда, но и предложил разогнать этот суд. Томас Бах не постеснялся предложить это в открытую.

(комментарий скрыт)

qwerty44444 06 февраля 2018 | 10:53

Репутацию себе да, подмочили. А ее непросто восстановить, если вообще возможно, и суд тут не поможет.

varlam59 06 февраля 2018 | 11:06

qwerty44444:
Не расскажите как можно подмочить репутацию будучи "чистым" и невиновным?
Оболгали и оклеветали.

michael_golubchik 06 февраля 2018 | 10:54

Если суд откажет в отмене решения МОК о недопуске то подача такого иска будет репутационной ошибкой.
Потому что пока что можно кричать, что суд оправдал, спортсменов должны были пустить.

А после решения суда станет понятно что не должны были пустить.
ВАДА как раз настаивала чтобы разбирательство в суде рассматривалось именно под углом можно пускать или нет, а не есть ли доказательства принименения допинга или нет.

Похоже с этим иском в России сглупили.

stakanoff 06 февраля 2018 | 10:58

Надо подавать иски на компенсацию морального ущерба и разорить пару-тройку моковских функционеров.

zemljanka 06 февраля 2018 | 10:59

Победы!

kunst54 06 февраля 2018 | 11:01

Не иски вам надо подавать, а морду надо набить Мутко и тем гэбешникам, что вас заставили принимать допинг, а потом пробирки с вашей мочой жульнически меняли.

andre_klimov 06 февраля 2018 | 11:14

kunst54:
Не, не та публика. Самое смешное, что достаточно скоро выяснится, что это обращение "было ошибкой". Вот только государство, уже сделавшее их огульно жуликами и лишившее их возможности защитить свою репутацию, будет всё так же считать их "щепками".... Не без основания, кстати.

varlam59 06 февраля 2018 | 11:20

kunst54: Вы тему читаете, или нет? Речь о невиновных спортсменах которых оправдал спортивный суд. А клеветники из МОК не желают исполнять решение суда.

polsan 06 февраля 2018 | 11:05

Единожды солгав – солжет и дважды!

varlam59 06 февраля 2018 | 11:22

polsan: О ком речь, о Бахе? Что бы продолжать лгать и клеветать, он предложил разогнать суд и назначить туда себе подобных.

gosan 06 февраля 2018 | 11:15

Понеслась...

alend 06 февраля 2018 | 11:21

на что они надеются что их допустят к играм?..пустая трата времени ...по другому сказать... ..их в дверь выпихивают они в окно лезут ..стыдоба))

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