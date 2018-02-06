В Москве зафиксирована самая морозная ночь с начала зимы

Температура воздуха на главной столичной метеостанции, ВДНХ, опустилась до минус 16,2 градуса.

Предыдущий температурный минимум зафиксирован 1-го февраля — минус 14,1, — сообщили в столичном Метеобюро.

В ближайшее время снегопады в Москве ослабнут. Об этом «Эху Москвы» рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Александр Синенков.

Он отметил, что к середине недели в регионе температура потеплеет до -3, -6 в дневные часы, и до -8 градусов по ночам.