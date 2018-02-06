В Москве зафиксирована самая морозная ночь с начала зимы
Температура воздуха на главной столичной метеостанции, ВДНХ, опустилась до минус 16,2 градуса.
Предыдущий температурный минимум зафиксирован 1-го февраля — минус 14,1, — сообщили в столичном Метеобюро.
В ближайшее время снегопады в Москве ослабнут. Об этом «Эху Москвы» рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Александр Синенков.
Он отметил, что к середине недели в регионе температура потеплеет до -3, -6 в дневные часы, и до -8 градусов по ночам.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
forum_participant 06 февраля 2018 | 10:36
В Москве зафиксирована настоящая русская зима.
ebu_xoxlob_01 06 февраля 2018 | 11:17
forum_participant: Вонючка , ты с какой целью написал эту глупость ???