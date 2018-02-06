Юристы Трампа советуют ему не давать показания по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы

Юристы Дональда Трампа советуют ему не давать показания по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы. В противном случае президента США могут обвинить в лжесвидетельстве, пишет New York Times.

У адвокатов хозяина Белого дома перспектива личной встречи президента и спецпрокурора Роберта Мюллера с глазу на глаз вызывает тревогу. Они опасаются что Дональда Трампа, который ранее делал ложные заявления и противоречил самому себе, могут обвинить в предоставлении неверной информации следствию, пишет New York Times. Хозяин Белого дома на днях назвал маловероятным его допрос в ходе расследования дела о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США в 2016м году. В том случае если спецпрокурор захочет допросить Трампа, а он откажется отвечать на вопросы, президенту могут направить повестку в суд для дачи показаний перед большим жюри. В итоге судебная тяжба может растянуться на многие месяцы и дойти до Верховного суда США. При этом отказ Трампа от беседы, как пишет New York Times, может иметь политические последствия. Поскольку даст основания полагать, что президент что-то скрывает. По поводу решения главы страны встречаться со спецпрокуророром Мюллером Белый дом объявит в ближайшие недели.

Трамп неоднократно отвергал предположения о сговоре между Москвой и его избирательным штабом перед президентскими выборами. В Кремле тоже отрицают утверждения о том, что российские власти пытались влиять на ход кампании в США.