Юристы Трампа советуют ему не давать показания по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы
Юристы Дональда Трампа советуют ему не давать показания по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы. В противном случае президента США могут обвинить в лжесвидетельстве, пишет New York Times.
У адвокатов хозяина Белого дома перспектива личной встречи президента и спецпрокурора Роберта Мюллера с глазу на глаз вызывает тревогу. Они опасаются что Дональда Трампа, который ранее делал ложные заявления и противоречил самому себе, могут обвинить в предоставлении неверной информации следствию, пишет New York Times. Хозяин Белого дома на днях назвал маловероятным его допрос в ходе расследования дела о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США в 2016м году. В том случае если спецпрокурор захочет допросить Трампа, а он откажется отвечать на вопросы, президенту могут направить повестку в суд для дачи показаний перед большим жюри. В итоге судебная тяжба может растянуться на многие месяцы и дойти до Верховного суда США. При этом отказ Трампа от беседы, как пишет New York Times, может иметь политические последствия. Поскольку даст основания полагать, что президент что-то скрывает. По поводу решения главы страны встречаться со спецпрокуророром Мюллером Белый дом объявит в ближайшие недели.
Трамп неоднократно отвергал предположения о сговоре между Москвой и его избирательным штабом перед президентскими выборами. В Кремле тоже отрицают утверждения о том, что российские власти пытались влиять на ход кампании в США.
Комментарии12
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pro_hanov 06 февраля 2018 | 10:07
"По поводу решения главы страны встречаться со спецпрокуророром Мюллером Белый дом объявит в ближайшие недели"
Трамп должен молчать и делать вид, что не понимает русский язык как Штирлиц перед Мюллером.
russkie_za_sverjenie 06 февраля 2018 | 10:10
pro_hanov: Карлик утипутин потратил на трампика российские пенсии зря. Очередной провал.
pro_hanov 06 февраля 2018 | 10:20
russkie_za_sverjenie: Какой провал?! Всё идёт по плану сионских мудрецов, Чемберлена и Конфуция: тройной агент Пу-Тин успешно продолжает разваливать экономику России. Отход Северных Территорий к Поднебесной не за горами.
ivorytower 06 февраля 2018 | 10:25
Американская машина власти работает враздрай. Обычно это приводит к разносу турбин и выходу двигателя из строя. План Путина по развалу сЫшЫа работает идеально.
vezdehod 06 февраля 2018 | 10:42
ivorytower:
Американская машина власти работает враздрай. Обычно это приводит к разносу турбин и выходу двигателя из строя. План Путина по развалу сЫшЫа работает идеально.
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Смотри за своими "турбинами", как бы они быстрее американских не пошли вразнос.
vezdehod 06 февраля 2018 | 10:38
Это только Игорь Иванович Сечин может игнорировать суд, а дядя Трамп - увы...Это не Россия.
russkie_za_sverjenie 06 февраля 2018 | 10:08
У портянок когнитивный диссонанс)))) Как это так??? Вызвать на дачу показаний президента??? В то время когда в великодуховной РФ даже макаку дырова или сечина ссут вызывать. Менты и ФСБ позасовывали языки в задницы. Настоящие русские офицеры)))
Всем понятно, почему США сильнее России? Там президент не царь. А директор.
oblom777 06 февраля 2018 | 10:33
russkie_za_sverjenie:
Вам бы, любезный, старому пердунишке, подмыться да портяны свои простирнуть, что бы Вам не воняло...
Давно пора вонючих пенсов, типа Вас переводить на европейские укро пенсии в 3000 рублей... Молодёжь устала кормить вас мерзких пенсов, просравших СССР - 2-ю Экономику Мира и обворовавших нынешнее пооколение в пользу усмановых и ходорковских.
mikhail_spb_ 06 февраля 2018 | 10:08
Трамп может отказаться свидетельствовать против себя в соответствии с 51-й статьёй Конституции РФ.
vaka257 06 февраля 2018 | 10:15
mikhail_spb_: Но это будет косвенно означать его виновность...
epynda 06 февраля 2018 | 10:20
У "Алекса" большой опыт по дезинформации Мюллера...
"Юстас" уже давно выслал шифровки с новыми инструкциями "Алексу"...
"Алекс" успел их прочитать, сжечь, а пепел съесть..
platonnekafrin 06 февраля 2018 | 10:54
Товарищ Трамп! Глухая несознанка это гробовое молчание - без всякого бахвальства, что Вовка научил!