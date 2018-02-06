В суде Южно-Сахалинска оглашают приговор бывшему губернатору Александру Хорошавину

По одному из эпизодов дела прокуратура отказалась от обвинения.

Суд вынес постановление о прекращение дела по эпизоду о взятке от сахалинского рыбопромышленника Анатолия Осадчего. По решению судьи Елены Поликиной, Александр Хорошавин и бывший зампред правительства Сахалинской области Сергей Карепкин по данному обвинению имеют право на реабилитацию и компенсацию доходов, которые не получили из-за того, что находились под стражей, передает ТАСС.

Речь идет взятке в 12 миллионов рублей за установку рыбоучетного заграждения. Однако в деле есть и другие эпизоды о получении взяток и легализация денежных средств. Оглашение приговора продолжится завтра, судья продолжит читать доказательства стороны обвинения, потом доводы защиты. По его мнению адвокатов, оглашать приговор будут еще минимум два дня. Бывшего губернатора задержали на рабочем месте в марте 2015 года. Прокуратура требует для него 13 лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей.

Сам Александр Хорошавин настаивает на своей невиновности и утверждает, что у следствия нет достоверных доказательств.