В камере одного из следственных изоляторов Петербурга обнаружен мёртвым бизнесмен Валерий Пшеничный

Он проходил обвиняемым по делу о мошенничестве при исполнении госзаказа Минобороны.

56-летнего Валерия Пшеничного нашли мёртвым сокамерники. По данным адвоката питерского бизнесмена, его подзащитный на несколько часов остался в помещении один. Когда его соседи вернулись из суда, они обнаружили Пшеничного без признаков жизни. О причинах смерти пока ничего не сообщается. По данным знакомого с ситуацией источника агентства «Интерфакс», бизнесмен незадолго до смерти высказывал предположение, что может умереть в изоляторе, он плохо себя чувствовал и жаловался на высокое давление. Валерий Пшеничный попал в СИЗО всего две недели назад. Питерский коммерсант, топ-менеджер компании «Новит-Про» стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Пшеничный вместе со своими заместителями необоснованно завысили стоимость госконтракта Минобороны — военное ведомство заказало фирме разработку 3D-модели корпуса подводной лодки и документации для её ремонта. Ущерб составил 100 миллионов рублей.

По данным «Фонтанки», теперь дело против компании «Новит-Про», которую возглавлял Валерий Пшеничный, может быть прекращено.