Z Архив новостей новости
5 31 6 5919
10:00, 06 февраля 2018

В камере одного из следственных изоляторов Петербурга обнаружен мёртвым бизнесмен Валерий Пшеничный

Он проходил обвиняемым по делу о мошенничестве при исполнении госзаказа Минобороны.
56-летнего Валерия Пшеничного нашли мёртвым сокамерники. По данным адвоката питерского бизнесмена, его подзащитный на несколько часов остался в помещении один. Когда его соседи вернулись из суда, они обнаружили Пшеничного без признаков жизни. О причинах смерти пока ничего не сообщается. По данным знакомого с ситуацией источника агентства «Интерфакс», бизнесмен незадолго до смерти высказывал предположение, что может умереть в изоляторе, он плохо себя чувствовал и жаловался на высокое давление. Валерий Пшеничный попал в СИЗО всего две недели назад. Питерский коммерсант, топ-менеджер компании «Новит-Про» стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Пшеничный вместе со своими заместителями необоснованно завысили стоимость госконтракта Минобороны — военное ведомство заказало фирме разработку 3D-модели корпуса подводной лодки и документации для её ремонта. Ущерб составил 100 миллионов рублей.

По данным «Фонтанки», теперь дело против компании «Новит-Про», которую возглавлял Валерий Пшеничный, может быть прекращено.

Комментарии

31

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

mikhail_spb_ 06 февраля 2018 | 10:06


Жизнь человека в России стоит гораздо дешевле 100 млн.
Нет человека - нет дела.

igorrrpadlowitchs 06 февраля 2018 | 10:07

mikhail_spb_: васильева со смеху покатывается!

vezdehod 06 февраля 2018 | 10:34

"Острая сердечная недостаточность" - после выбивания Показаний.

nitinol 06 февраля 2018 | 10:48

Ау, лондонские бизнесмены, приезжайте скорее...

vikwlad 06 февраля 2018 | 10:18

mikhail_spb_: "Нет человека - нет дела."
Да и денег тоже нет. И никому уже не интересно, в чьём кармане они оказались.

kir_pich_101 06 февраля 2018 | 10:06

Если после смерти фигуранта уголовное дело закрывается, значит это убийство.
Значит он ключ к преступлению. А было ли оно?
Или это очередная прачечная?
Ищи, кому выгодно...

from_russia_with_boyaryshnik 06 февраля 2018 | 10:16

kir_pich_101: Ищи, кому выгодно...
-----------------------------------------------
Уверен, выгодно Шендеровичу.

whocares 06 февраля 2018 | 10:19

from_russia_with_boyaryshnik: И Макаревичу.

udalennyi2 06 февраля 2018 | 10:30

Так и напишут в заключении : остался один на несколько часов в камере и умер от одиночества и тоски.

nds 06 февраля 2018 | 10:09

По идее, в подобных обстоятельствах надо было бы сразу сажать в СИЗО все начальство этого следственного изолятора.

from_russia_with_boyaryshnik 06 февраля 2018 | 10:18

nds: За что сажать , оно всё правильно сделало по приказу одной из башен Мордора :)

nds 06 февраля 2018 | 10:23

from_russia_with_boyaryshnik: В общем, да. Потому что получение оборонного госзаказа практически означает необходимость отката.

ivfn 06 февраля 2018 | 10:24

nds: А что случилось? Что за обстоятельства?
Посадим этих ,из них кто то дуба даст ,посадим следующих.всех посадим . Оставим только вас и Лелика ,бороться с коррупцией.
Интересно другое,как попадают в темницу сразу с ними плохо становится.

nds 06 февраля 2018 | 10:27

ivfn: Да ничего не случилось, конечно. Все как обычно. Кому-то наверху откатывают, а параллельная структура убирает концы.

platonnekafrin 06 февраля 2018 | 10:12

Сокамерники оказались тактичными - вышли в нужный момент, а вот священник опоздал.

igorrrpadlowitchs 06 февраля 2018 | 10:19

platonnekafrin: шойгу предложил сокамерникам выйти на перекур!

zor 06 февраля 2018 | 10:58



"Сокамерники оказались тактичными - вышли в нужный момент, а вот священник опоздал"

platonnekafrin: Священик не опоздал.Как только сокамерники вышли,священик пришел, отпустил грехи, задушил подушкой,доложил в епархию об испонении задания .

Епархия поблагодарила за службу и пообещала присвоить очередное звание.

epynda 06 февраля 2018 | 10:15

Сильнейший стресс для богатого, но не очень здорового человека.....
Истина такова, если ты не очень здоровый человек, и если ты занимаешь высокую должность, позволяющую принимать РЕШЕНИЯ, не стоит рисковать, занимаясь незаконным обогащением...

stas_russkiy 06 февраля 2018 | 11:24

epynda: "...если ты не очень здоровый человек, и если ты занимаешь высокую должность..."

...если ты не очень здоровый человек - не занимай высокую должность...

Какой-бы не был честный, всегда можешь оказаться неугодным и присесть...

curhatuy6 06 февраля 2018 | 10:19

Удивили. Не он первый и, увы не последний, кому странное одиночество приносит такие вот результаты. Так хорошо, так экономно, так назидательно. И почти бесплатно. Девиз - концы в воду:)))

vata_putya 06 февраля 2018 | 10:33

бандитизм из подворотен вышел на гос.уровень

gregor 06 февраля 2018 | 10:37

В камере одного из следственных изоляторов Петербурга обнаружен мёртвым бизнесмен Валерий Пшеничный
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ну , кто ещё хочет вернуться в правовую Россию ?

meteor9 06 февраля 2018 | 11:15

gregor: Титов ваще какую то херню замутил с этим возвращением. Сам небось написал его на коленке для проформы

wsempivet 06 февраля 2018 | 10:41

Неужели кто-то удивился его смерти? Чекисты знают своё дело! Убивать, пытать, издеваться - это их удел!

bekipp 06 февраля 2018 | 10:45

Америка виновата во всём.

mumaras 06 февраля 2018 | 10:48

Странно как то... Ущерб в 100 млн есть, а дела уже нет....

vit_69 06 февраля 2018 | 10:49

концы в воду-нет человека-нет проблем -расия

kruzalova 06 февраля 2018 | 10:51

как удачно совпало - одиночество и сердечный приступ..

pompejnin 06 февраля 2018 | 11:05

kruzalova: Совпало то, что он был отмычкой к делу,причём единственной ,ну так во всяком случае следаки нам вешают лапшу ,всё остальное неотвратимый бонус.

protiv777 06 февраля 2018 | 10:57

Это прекрасный шанс для Навального оправдаться перед хозяевами за полный провал с избранием в президенты.
Навальный, срочно пиши список Пшеничного и бегом к хозяевам.

meteor9 06 февраля 2018 | 11:08

Удивительные вещи пишут. "завысил стоимость госконтракта"... Как может бизнесмен завысить жёстко ограниченную стоимость, прошедшую через торги по заявленному наименованию работ, спецификациям? Он может значительно дешевле сделать, например, и заработать на этом. Хотел бы я посмотреть на такого бизнесмена, который приходит в Минобороны и говорит, денег мало, контракт не будет выполнен, дайте ещё денег. Таким сразу атата будет без разговоров. Виновника надо искать в Минобороны, кто там этим контрактом занимался

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 2 февраля Поздравить…

5 415 6 5062 02.02
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 5 февраля

5 431 6 6640 05.02
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 1 февраля Поздравить…

5 398 6 8113 01.02
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

На Западе Россию не любили во все времена До таких списков не могли додуматься даже в самые худшие периоды истории…

5 407 6 31213 30.01
Kсша, рф, политика, мнения
Блоги

Рожденные 31 января Поздравить…

5 289 6 7234 31.01
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Про список Это угроза, но не удар. Пока список грозит только парой утренних инфарктов у особо чувствительных натур…

5 131 6 45096 30.01
Kполитика, сша, рф, путин, общество, мнения
Блоги

Родственники погибших при крушении MH17 выиграли судебный иск против Игоря Гиркина Коллективный иск 25-ти человек был подан в суд Иллинойса…

5 115 6 18961 30.01
Kавиа, катастрофы, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Америка разрешает себе «ответить» ядерным оружием Теперь понятно, почему все последние годы США так усердно «раскручивали» тему киберугроз и кибератак…

5 209 6 12519 04.02
Kсша, рф, политика, мнения
Блоги

Татьяна Мармазова экс-депутат Донецкого горсовета, один из организаторов референдума в Донецке

Почему Донбасс На колени Донбасс может встать только в двух случаях и только осознанно и самостоятельно — в шахтном забое и в молитве к Господу…

5 218 6 15848 01.02
Kдонбасс, общество, события
Блоги

Борис Титов уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель партии роста

Передал Путину список бизнесменов, желающих вернуться в Россию Некоторые уже 20 лет живут вне России, и даже Интерпол уже исключил их розыска, в на Родине дело продолжает висеть…

5 135 6 10049 05.02
Kпутин, бизнес, рф, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Уголовная ответственность для тех, кто умышленно искажает правду о ВОВ В Сталинградской битве ежедневно гибли тысячи наших солдат и офицеров, но армия выстояла, разгромила Паулюса, румынские, итальянские дивизии, хорватские подразделения…

5 310 6 23449 02.02
Kистория, война, законы, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Очень странный список Все-таки правящий американский класс не очень представляет себе Россию. А без понимания и общения никакое сотрудничество невозможно…

5 321 6 99596 30.01
Kсша, рф, власть, мнения
Блоги

Перезаписывая историю, не победить «бандеровскую идеологию» Запретительные меры, наказания и преследования мало чем помогут, если и дальше будет проводиться агрессивная зарубежная политика в отношении тех, кто спас мир от фашизма…

5 104 6 8880 01.02
Kполитика, украина, общество, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Вы против Путина или против Явлинского? Однажды уже получили «свежего» кандидата в президенты, молодого и с «новым лицом». Его звали Владимир Путин…

5 348 6 30440 01.02
Kпутин, явлинский, политика, выборы-2018, мнения
Блоги

Дмитрий Медведев: МОК принял постыдное решение А допинг здесь вообще ни при чем, об этом говорить уже просто смешно. Можно было еще как-то терпеть ангажированное расследование по допингу, ведущееся направленно против одного государства – России…

5 287 6 25392 05.02
Kолимпиада-2018, спорт, рф, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2884032

5 128 6 11593 02.02
#слушать 01:46:15 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи

Популярное за неделю

Новости

Роман Абрамович пытался получить вид на жительство в Швейцарии. Как сообщают местные издания, в  2016 году миллиардер, живущий в Великобритании уже подвал аналогичное заявление в кантоне Вале и даже  получил положительный ответ. Однако на следующий год он  отозвал свое прошение.

5 3 6 9219
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Какая глупость – долбить откровенно полицейское государство в его самую защищенную, закрепленную часть – в так называемую улицу, которую режим уже перекрыл дуболомами Нацгвардии, миллионами и триллионами…

5 174 6 145063 31.01
#слушать 48:27 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kполитика, общество, видео, передачи, сетевизор
Голосование
Вы считает приговор Никите Белых справедливым?
5 140 6 16684 02.02
Блоги

+ Сванидзе и Шевченко подрались в эфире радио «Комсомольская правда» Сванидзе и Шевченко подрались в эфире радио «Комсомольская правда» Оппоненты обсуждали вопрос «Является ли сталинизм болезнью, которую надо лечить»...

5 1290 6 250107 30.01
8читать ;смотреть
Kшевченко, сванидзе, скандалы, видео
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель, журналист

Они очень боялись массового остракизма. Они боялись ощущения нелегитимности. Они его помнят в 11-12 годах. Когда сотня тысяч людей вышла, когда в воздухе висело ясное понимание, что они воры…

5 305 6 121170 01.02
#слушать 36:41 8читать ;смотреть $скачать 8.4 МБ
Kполитика, выборы-2018, власть, общество, видео, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6668340
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3276908

Сегодня в эфире