В камере одного из следственных изоляторов Петербурга обнаружен мёртвым бизнесмен Валерий Пшеничный
Он проходил обвиняемым по делу о мошенничестве при исполнении госзаказа Минобороны.
56-летнего Валерия Пшеничного нашли мёртвым сокамерники. По данным адвоката питерского бизнесмена, его подзащитный на несколько часов остался в помещении один. Когда его соседи вернулись из суда, они обнаружили Пшеничного без признаков жизни. О причинах смерти пока ничего не сообщается. По данным знакомого с ситуацией источника агентства «Интерфакс», бизнесмен незадолго до смерти высказывал предположение, что может умереть в изоляторе, он плохо себя чувствовал и жаловался на высокое давление. Валерий Пшеничный попал в СИЗО всего две недели назад. Питерский коммерсант, топ-менеджер компании «Новит-Про» стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Пшеничный вместе со своими заместителями необоснованно завысили стоимость госконтракта Минобороны — военное ведомство заказало фирме разработку 3D-модели корпуса подводной лодки и документации для её ремонта. Ущерб составил 100 миллионов рублей.
По данным «Фонтанки», теперь дело против компании «Новит-Про», которую возглавлял Валерий Пшеничный, может быть прекращено.
Комментарии31
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mikhail_spb_ 06 февраля 2018 | 10:06
Жизнь человека в России стоит гораздо дешевле 100 млн.
Нет человека - нет дела.
igorrrpadlowitchs 06 февраля 2018 | 10:07
mikhail_spb_: васильева со смеху покатывается!
vezdehod 06 февраля 2018 | 10:34
"Острая сердечная недостаточность" - после выбивания Показаний.
nitinol 06 февраля 2018 | 10:48
Ау, лондонские бизнесмены, приезжайте скорее...
vikwlad 06 февраля 2018 | 10:18
mikhail_spb_: "Нет человека - нет дела."
Да и денег тоже нет. И никому уже не интересно, в чьём кармане они оказались.
kir_pich_101 06 февраля 2018 | 10:06
Если после смерти фигуранта уголовное дело закрывается, значит это убийство.
Значит он ключ к преступлению. А было ли оно?
Или это очередная прачечная?
Ищи, кому выгодно...
from_russia_with_boyaryshnik 06 февраля 2018 | 10:16
kir_pich_101: Ищи, кому выгодно...
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Уверен, выгодно Шендеровичу.
whocares 06 февраля 2018 | 10:19
from_russia_with_boyaryshnik: И Макаревичу.
udalennyi2 06 февраля 2018 | 10:30
Так и напишут в заключении : остался один на несколько часов в камере и умер от одиночества и тоски.
nds 06 февраля 2018 | 10:09
По идее, в подобных обстоятельствах надо было бы сразу сажать в СИЗО все начальство этого следственного изолятора.
from_russia_with_boyaryshnik 06 февраля 2018 | 10:18
nds: За что сажать , оно всё правильно сделало по приказу одной из башен Мордора :)
nds 06 февраля 2018 | 10:23
from_russia_with_boyaryshnik: В общем, да. Потому что получение оборонного госзаказа практически означает необходимость отката.
ivfn 06 февраля 2018 | 10:24
nds: А что случилось? Что за обстоятельства?
Посадим этих ,из них кто то дуба даст ,посадим следующих.всех посадим . Оставим только вас и Лелика ,бороться с коррупцией.
Интересно другое,как попадают в темницу сразу с ними плохо становится.
nds 06 февраля 2018 | 10:27
ivfn: Да ничего не случилось, конечно. Все как обычно. Кому-то наверху откатывают, а параллельная структура убирает концы.
platonnekafrin 06 февраля 2018 | 10:12
Сокамерники оказались тактичными - вышли в нужный момент, а вот священник опоздал.
igorrrpadlowitchs 06 февраля 2018 | 10:19
platonnekafrin: шойгу предложил сокамерникам выйти на перекур!
zor 06 февраля 2018 | 10:58
"Сокамерники оказались тактичными - вышли в нужный момент, а вот священник опоздал"
platonnekafrin: Священик не опоздал.Как только сокамерники вышли,священик пришел, отпустил грехи, задушил подушкой,доложил в епархию об испонении задания .
Епархия поблагодарила за службу и пообещала присвоить очередное звание.
epynda 06 февраля 2018 | 10:15
Сильнейший стресс для богатого, но не очень здорового человека.....
Истина такова, если ты не очень здоровый человек, и если ты занимаешь высокую должность, позволяющую принимать РЕШЕНИЯ, не стоит рисковать, занимаясь незаконным обогащением...
stas_russkiy 06 февраля 2018 | 11:24
epynda: "...если ты не очень здоровый человек, и если ты занимаешь высокую должность..."
...если ты не очень здоровый человек - не занимай высокую должность...
Какой-бы не был честный, всегда можешь оказаться неугодным и присесть...
curhatuy6 06 февраля 2018 | 10:19
Удивили. Не он первый и, увы не последний, кому странное одиночество приносит такие вот результаты. Так хорошо, так экономно, так назидательно. И почти бесплатно. Девиз - концы в воду:)))
vata_putya 06 февраля 2018 | 10:33
бандитизм из подворотен вышел на гос.уровень
gregor 06 февраля 2018 | 10:37
В камере одного из следственных изоляторов Петербурга обнаружен мёртвым бизнесмен Валерий Пшеничный
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Ну , кто ещё хочет вернуться в правовую Россию ?
meteor9 06 февраля 2018 | 11:15
gregor: Титов ваще какую то херню замутил с этим возвращением. Сам небось написал его на коленке для проформы
wsempivet 06 февраля 2018 | 10:41
Неужели кто-то удивился его смерти? Чекисты знают своё дело! Убивать, пытать, издеваться - это их удел!
bekipp 06 февраля 2018 | 10:45
Америка виновата во всём.
mumaras 06 февраля 2018 | 10:48
Странно как то... Ущерб в 100 млн есть, а дела уже нет....
vit_69 06 февраля 2018 | 10:49
концы в воду-нет человека-нет проблем -расия
kruzalova 06 февраля 2018 | 10:51
как удачно совпало - одиночество и сердечный приступ..
pompejnin 06 февраля 2018 | 11:05
kruzalova: Совпало то, что он был отмычкой к делу,причём единственной ,ну так во всяком случае следаки нам вешают лапшу ,всё остальное неотвратимый бонус.
protiv777 06 февраля 2018 | 10:57
Это прекрасный шанс для Навального оправдаться перед хозяевами за полный провал с избранием в президенты.
Навальный, срочно пиши список Пшеничного и бегом к хозяевам.
meteor9 06 февраля 2018 | 11:08
Удивительные вещи пишут. "завысил стоимость госконтракта"... Как может бизнесмен завысить жёстко ограниченную стоимость, прошедшую через торги по заявленному наименованию работ, спецификациям? Он может значительно дешевле сделать, например, и заработать на этом. Хотел бы я посмотреть на такого бизнесмена, который приходит в Минобороны и говорит, денег мало, контракт не будет выполнен, дайте ещё денег. Таким сразу атата будет без разговоров. Виновника надо искать в Минобороны, кто там этим контрактом занимался