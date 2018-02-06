Работы по уборке снега в Москве ведутся круглосуточно
«В них задействовано более 70 тысяч человек», — сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.
Качество уборки контролируется с помощью видеокамер, — заявили в мэрии.
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«В них задействовано более 70 тысяч человек», — сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.
Качество уборки контролируется с помощью видеокамер, — заявили в мэрии.
Комментарии3
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oblom777 06 февраля 2018 | 09:38
В ЦАО народ сознательный, подавляющее большинство машин на стоянках...
Мешают уборке жители подмосковных деревень.
from_russia_with_boyaryshnik 06 февраля 2018 | 09:49
А сколько будет уворовано соляры , радуюсь за хромосомных ;)
oblom777 06 февраля 2018 | 09:55
from_russia_with_boyaryshnik:
Кто о чём, а лохлы о своих лохло скрепах...