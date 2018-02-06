В Москве проверят продуктовые магазины на наличие контрафактного алкоголя
Рейды начнутся 7 февраля и продлятся две недели.
В первую очередь проверки коснутся магазинов, на которые уже поступали жалобы, а также там, где находили поддельный алкоголь в ходе контрольных закупок, — сообщили в мэрии.
Комментарии9
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neburzhui 06 февраля 2018 | 09:39
Забугорных болельщиков потравит водочная мафия.
kara 06 февраля 2018 | 09:42
а ЕГАИС на хрена вводили? нам же рассказывали....
post_v 06 февраля 2018 | 10:55
kara:
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в этой новости ясно сказано, что проверка только до 23 февраля
а к 8 марта ничего проверять уже и не надо
polsan 06 февраля 2018 | 09:51
Отличная работа!!! Раз, два, три, четыре, пять, кто не спрятался или ещё не заплатил, я иду искать! :)
stariyperd 06 февраля 2018 | 09:56
а может лучшееее с продуктов начать? продукты-то кажон день, да не по разу едятъ !
snips 06 февраля 2018 | 10:01
Че та ржу ...
platonnekafrin 06 февраля 2018 | 10:04
Ну как же так? Ведь обещали беспробудный праздник аж до 18 марта!
kir_pich_101 06 февраля 2018 | 10:09
Вот правильно! Надо объявить заранее, чтобы успели...
epynda 06 февраля 2018 | 10:24
В московских продуктовых магазинах, другого алкоголя, кроме контрафактного, вроде бы никогда и не было....
Иначе они бы и не выжили....
Чем-то взятки давать надо же...