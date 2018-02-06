Прокуратура возбудила административные дела в отношении директоров шести школ в Якутии
Прокуратура возбудила административные дела в отношении директоров шести школ в Якутии, где более 300 детей заболели после занятий в холодных классах. В ходе проверки установлено, что в кабинетах температура колебалась от 9 до 15 градусов при положенных плюс 20.
В Якутии сейчас 40-градусные морозы, — отмечает корреспондент ТАСС.
Комментарии8
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andrey72t 06 февраля 2018 | 09:39
А разве не департамент дает отмашку не учится в школе? При -30 уже как хочет.
polsan 06 февраля 2018 | 09:48
Прокуратура возбудила административные дела в отношении директоров шести школ в Якутии
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То есть уже известно что именно ДИРЕКТОРА виноваты?!
agrestic 06 февраля 2018 | 10:34
polsan: "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать"
stariyperd 06 февраля 2018 | 09:53
это директора ходили окны открывали? щели в школах ковыряли? батарей отключали? в котельные уголь-газ на тележке не привозили? а где была администрация всех уровней? а где были минобры всех уровней? а где была она же, дорогая сердцу прокуратура?
ha12raz 06 февраля 2018 | 10:01
В РФ всяк кулик на своем болоте бюджет клюет.
malinskii 06 февраля 2018 | 10:01
пока всей страной "радовались" за украинские ВУЗы , что те зимой на каникулах из-за отсутствия отопления, у самих детишки померзли.
stas_russkiy 06 февраля 2018 | 10:16
Возбуждать дела надо в отношении того, кто утверждает бюджет. А его озёрная банда на новый срок выставляет.
agrestic 06 февраля 2018 | 10:31
Любимое занятие прокуратуры, это проверять школы. Особенно в глубинке. Там впрочем больше и проверять некого. Большинство школ находятся в подвешенном финансовом состоянии, они на бумаге являются юр.лицами, имеют счет, печать, бухгалтерию, директора (зицпредседателя). Только вот учредитель у этих школ как правило местная администрация, учредитель является так же и распорядителем бюджетных средств. Школы проверяют прокуроры, сан.врачи, пожарники, мин.обр., кру, обр.надзор, районо, местная администрация и еще куча всяких. Денег у директора на "дрова" нет, хотя на бумаге есть, но ктож их даст.