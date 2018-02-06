Прокуратура возбудила административные дела в отношении директоров шести школ в Якутии, где более 300 детей заболели после занятий в холодных классах. В ходе проверки установлено, что в кабинетах температура колебалась от 9 до 15 градусов при положенных плюс 20.

В Якутии сейчас 40-градусные морозы, — отмечает корреспондент ТАСС.