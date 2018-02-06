Глава Дагестана отправил в отставку правительство республики

Исполняющим обязанности премьер-министра назначен Анатолий Карибов, — сообщает «Интерфакс».

Накануне были задержаны премьер-министр Дагестана Абдусамад Гамидов, двое его заместителей и бывший министр образования Дагестана. Их подозревают в хищении бюджетных денег, выделенных на социальные программы в регионе. Суд в Москве сегодня решит вопрос об аресте высокопоставленных чиновников.