Глава Дагестана отправил в отставку правительство республики
Исполняющим обязанности премьер-министра назначен Анатолий Карибов, — сообщает «Интерфакс».
Накануне были задержаны премьер-министр Дагестана Абдусамад Гамидов, двое его заместителей и бывший министр образования Дагестана. Их подозревают в хищении бюджетных денег, выделенных на социальные программы в регионе. Суд в Москве сегодня решит вопрос об аресте высокопоставленных чиновников.
Комментарии5
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vaka257 06 февраля 2018 | 09:42
Тётя Роза:
— Изя, а почему у Грудинина дом в Испании, а в президенты он баллотируется в России?
— Сёма. в Испании же нет демократии, как в России. Там же монархия!
orein51 06 февраля 2018 | 09:59
а кто сейчас глава Чечни?
piterjanis 06 февраля 2018 | 10:02
orein51: я
jblack2 06 февраля 2018 | 10:20
Приплыли...
Нужно назначить на высокие должности только после прохождения полиграфа!
student_ru_ru 06 февраля 2018 | 10:31
jblack2: Не получится. Над любым неживым полиграфом, напрочь лишённым каких-либо недостатков, амбиций и симпатий, а также желанием красиво пожить, сидит живой Полиграф Полиграфыч, напрочь не лишённый всех перечисленных недостатков. А значит, к нему всегда можно найти подходец. Или к его начальнику, или к начальнику начальника. А значит, вырастет только размер "подходца."
Тут что-то другое нужно.)