Южносахалинский городской суд приступил к оглашению приговора бывшему губернатору Сахалина Александру Хорошавину

Он обвиняется в получении взяток и легализации денег, полученных преступным путем.

На скамье подсудимых еще три человека — бывший заместитель председателя областного правительства Сергей Карепкин, бывший советник главы области Андрей Икрамов и бывший министр сельского хозяйства региона Николай Борисов.

По мнению адвокатов, оглашение приговора займет несколько дней. В ходе прений сторон прокурор просил приговорить Хорошавина к 13 годам колонии строго режима со штрафом в 500 миллионов рублей.