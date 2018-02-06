Южносахалинский городской суд приступил к оглашению приговора бывшему губернатору Сахалина Александру Хорошавину
Он обвиняется в получении взяток и легализации денег, полученных преступным путем.
На скамье подсудимых еще три человека — бывший заместитель председателя областного правительства Сергей Карепкин, бывший советник главы области Андрей Икрамов и бывший министр сельского хозяйства региона Николай Борисов.
По мнению адвокатов, оглашение приговора займет несколько дней. В ходе прений сторон прокурор просил приговорить Хорошавина к 13 годам колонии строго режима со штрафом в 500 миллионов рублей.
Комментарии3
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vaka257 06 февраля 2018 | 09:36
Сегодня из тюрьмы вышел глава Самсунг. Он отсидел год за, ВНИМАНИЕ, оплату занятий конным спортом дочери подруги президентши Южной Кореи....
nelibermot15 06 февраля 2018 | 09:42
Что-то либерды не видать с их сочувствием. А где жена Хорошавина на главной странице Йеха, выдавливающая слезинку из хомячков?
polsan 06 февраля 2018 | 09:53
nelibermot15: главное, что ты за 11,80 отметился :)