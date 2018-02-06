Хантымансийский районный суд отправил в колонию трех обвиняемых по делу о массовом ДТП в конце 2016 года

Хантымансийский районный суд признал виновными и отправил в колонию трех из четырех обвиняемых по делу о массовом ДТП в конце 2016 года. Автобус, перевозивший детей, столкнулся с грузовиком. Погибли 12 человек.

В частности, водитель грузовика получил 6 лет и 9 месяцев колонии общего режима, водитель автобуса приговорен к одному году и 5 месяцам колонии.