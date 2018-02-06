Хантымансийский районный суд отправил в колонию трех обвиняемых по делу о массовом ДТП в конце 2016 года
Хантымансийский районный суд признал виновными и отправил в колонию трех из четырех обвиняемых по делу о массовом ДТП в конце 2016 года. Автобус, перевозивший детей, столкнулся с грузовиком. Погибли 12 человек.
В частности, водитель грузовика получил 6 лет и 9 месяцев колонии общего режима, водитель автобуса приговорен к одному году и 5 месяцам колонии.
Комментарии2
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from_russia_with_boyaryshnik 06 февраля 2018 | 10:04
Почему на причастность к данному эпизоду не проверили деятельность ФБК А. Навального. Все проблемы сверхдержавы от Навального, вот ещё мусоров, говорят, избил, чуть ли не весь состав МВД.
vikwlad 06 февраля 2018 | 10:22
Кто-то один должен быть виноват - или водитель грузовика, или водитель автобуса, а посадили почему-то обоих.