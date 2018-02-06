Московские коммунальщики уже вторые сутки пытаются ликвидировать последствия мощного снегопада

Как рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в расчистке улиц задействовано свыше 60 тысяч человек.

Синоптики отмечают, что этот снегопад стал самым масштабным за последние 100 лет.