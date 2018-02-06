Московские коммунальщики уже вторые сутки пытаются ликвидировать последствия мощного снегопада
Как рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в расчистке улиц задействовано свыше 60 тысяч человек.
Синоптики отмечают, что этот снегопад стал самым масштабным за последние 100 лет.
Комментарии8
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nikto_nikak 06 февраля 2018 | 09:09
Опять они оказались неготовы! Зато Собянин герой - руководит уборкой снега типа небывалого снегопада, а под его мудрым руководством и все таджики с лопатами - как минимум герои обороны Москвы.
oblom777 06 февраля 2018 | 09:26
nikto_nikak:
Нормально почищено...
Если бы не тупое болтливое быдло, типа Вас и уродцы без шипов - вообще было бы хорошо...
kazlevich1949 06 февраля 2018 | 09:10
"Человек задумывается о цели своего существования? Возможно? Возможно и устрицы задумываются о том же, лишь тогда, когда эти "цели своего существования" им открыл какой-нибудь официант" - Ежи Лец.
Что-то мне кажется, что Сергею Семёновичу было бы на несколько порядков дешевле было бы договориться за погоду в Москве с "небесной канцелярией"... А вдруг?
nikto_nikak 06 февраля 2018 | 09:13
kazlevich1949: Считаешь - пора ему?
nernerr 06 февраля 2018 | 09:12
Выпавший снег и перевозимый снег имеют одинаковую кубатуру?
antimrakobes 06 февраля 2018 | 09:22
Как же просто свою некомпетентность сваливать на "рекордные снегопады".)))
ebu_xoxlob_01 06 февраля 2018 | 09:28
Нас унижают, а будет еще хуже: украинцы рассказали правду о жизни в Польше . Бандеровцы, вон из Польши: за что украинских заробитчан могут избить
ebu_xoxlob_01 06 февраля 2018 | 09:45
Горе этому народу иудейскому, ибо он скверный и вероломный и в сердце у него всякая злая хитрость. Да будет проклят этот дьявольский и вероломный еврейский народ, который живёт только обманами. Сегодня они прославляют меня только для того, чтобы отстроить их синагогу, которая была разрушена христианами. Этого, разумеется, я не буду делать, ибо Господь запрещает мне.
ГУНТРАМ /525-593/ Король Бургундии в 561-593, Хроники Григория Турского /540-594/
Это непостижимо мне, что до сих пор никто не изгнал этих скотов, дыхание которых подобно смерти. Не уничтожит ли каждый диких зверей, пожирающих людей, даже если они сами имеют человеческий облик? Являются ли евреи кем-либо другим, кроме пожирателей людей?
МУХАММЕД /около 570-632/ религиозный проповедник, величайший пророк, основатель ислама. Коран