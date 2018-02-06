Американская компания Space X планирует запустить сегодня свою тяжелую ракету Falcon Heavy
Она станет самой мощной из тех, что на сегодня находятся в эксплуатации.
Миллиардер Илон Маск, владелец и главный вдохновитель Space X, собирается не только отправить в космос свое новое детище, но и вернуть после запуска сразу три сегмента первой ступени. Центральная часть приземлится на плавучую платформу под названием «Of Course I Still Love You», боковые ускорители ждут на земле в районе космодрома. Кстати, оба боковых ускорителя – это, по сути, первые ступени, которые летали ранее в космос, рассказывали в самой компании. Запуск будут осуществляться с космодрома на мысе Канаверал. Полезной нагрузкой в ходе первого испытательного пуска должен стать автомобиль Илона Маска — Tesla Roadster 2009 года красного цвета. Машина полетит к Марсу с девизом – «Красный автомобиль – Красной планете». Ее выведут на эллиптическую орбиту, где она сможет находиться в течение миллиарда лет. Как пишет пресса, аудиосистема электромобиля, пока хватит заряда, будет непрерывно проигрывать композицию Дэвида Боуи Space Oddity.
На старт ракеты были приглашены астронавт Базз Олдрин, побывавший на Луне, а также актер Харрисон Форд, за его роль Хана Соло в «Звездных войнах».
Комментарии22
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
andre_klimov 06 февраля 2018 | 09:07
Всё-таки Маск - гениальный шоумен, помимо прочего. Это импонирует...
patrik01 06 февраля 2018 | 09:16
Американская компания Space X планирует запустить сегодня свою тяжелую ракету Falcon Heavy...
Поздравляю украинскую и российскую жидобандеру - это ваша победа.
ze_danil 06 февраля 2018 | 09:26
patrik01: не знаю чья там победа, но точно известно чьё поражение.
Маск забрал почти все коммерческие запуски у Роскосмоса. Например через неделю Маск будет запускать спутники Hispasat и PAZ - а по первоначальному плану их должен был выводить Роскосмос в 2017 году
from_russia_with_boyaryshnik 06 февраля 2018 | 09:26
patrik01: Не дорабатываешь , пассажир , забыл сказать , чтобы они встали на колени с красными шариками ;)))
ivorytower 06 февраля 2018 | 09:33
patrik01: /Поздравляю украинскую и российскую жидобандеру - это ваша победа./
Так ракета еще не взлетела. Рано поздравлять, как бы не упала.
oblom777 06 февраля 2018 | 09:30
andre_klimov: """""Это импонирует...""""""
Туповатому деревенскому быдлу, выведенному Сталиным в города, и от это возомнившему себя в либералах, - лишь бы похахалиться...
Доставляет то, что никто из американцев и прочих жителей планеты Земля не доверил груз жулику Маску и ему пришлось запускать вторчермет.
ivorytower 06 февраля 2018 | 09:35
andre_klimov: /гениальный шоумен/
В старину это называлось мошенничеством и плутовством.
jblack2 06 февраля 2018 | 09:12
Молодец Илон Маск! Двигает прогресс вперёд!
Ему первому на Марсе и памятник поставят.
ivorytower 06 февраля 2018 | 09:37
jblack2: Каково это, вылизывать пиндосам и чувствовать себя продажной шкуркой?
jblack2 06 февраля 2018 | 09:52
ivorytower: Каково это, вылизывать пиндосам...
--------
Дорогой друг, мне пофигу какое у него гражданство, а у Маска их 3 - ЮАР, Канады и США.
Главное, что это талантливый инженер, бизнесмен и первооткрыватель, двигающийся прогресс вперёд.
Многие, как Вы выражаетесь пиндосы, не стесняется восхищаться нашим автоматом Калашникова, Большим театром и пр.
ivorytower 06 февраля 2018 | 10:33
jblack2: /Многие, как Вы выражаетесь пиндосы, не стесняется восхищаться нашим автоматом Калашникова, Большим театром и пр. /
А вот прокладосы всем этим не восхищаются. Зато прокладосы скачут с кастрюлями, когда у России неудачные запуски, или подконтрольные сЫшЫа террористы сбивают российский истребитель. После этого, какое вы уважение к себе требуете? Возникает лишь желание дать вам в морду.
litovec55 06 февраля 2018 | 10:39
jblack2: Двигает прогресс вперёд!
Это какой прогресс он двигает? Электромобили? Так это не прогресс! Во первых электричество надо где то вырабатывать! Во вторых редкоземельных ( метеоритных) металлов (для производства аккумуляторов) на земле гораздо меньше, чем нефти! НАСА через Маска отмывает бабло! Когда разберутся в этих аферах будет тюрьма, а не памятник!
pycckoe_cpy 06 февраля 2018 | 09:18
Если этому Маску палки в колёса вставлять, то послать Рогозина ему в помощь. Вместо Марса, всё запущеное на дне океана окажется.
drtomsky 06 февраля 2018 | 09:19
Успешного запуска.
vezdehod 06 февраля 2018 | 09:23
Должна взлететь. как и было задумано - другого не дано.
ivorytower 06 февраля 2018 | 09:43
vezdehod: Вера ссаных прокладок в банкрота маска вызывает жалость и отвращение.
platonnekafrin 06 февраля 2018 | 09:25
Машину жалко, а за Рогозина обидно. Не то что не позвали, нет! Его надо было на Марс запустить: "Красная физя - Красной планете".
gavrikoff2007 06 февраля 2018 | 09:28
Американская компания Space X планирует запустить сегодня свою тяжелую ракету Falcon Heavy.
Московские коммунальщики уже вторые сутки пытаются ликвидировать последствия мощного снегопада.
litovec55 06 февраля 2018 | 10:25
gavrikoff2007: Московские коммунальщики уже вторые сутки
Видишь ли Женя, мнишь себя технарем и сидяшь на диване, а должен работать дворником, вот тогда бы и справились быстрее!
litovec55 06 февраля 2018 | 09:56
Молодец Маск! Принял честное решение: запустить свои ТУПИКОВЫЕ разработки в сторону Марса!
stagla 06 февраля 2018 | 10:05
В стране поезда с рельс сходят, люди гибнут, инфраструктура разваливается, в школах массовые расстрелы, все деятели шоу-бизнеса изнемогают от сексуальных домогательств, долг страны превышает все мыслимые пределы...
А сомнительные бизнесмены, сделавшие состояние на распиле и воровстве, развлекаются тем. что запускают в космос никому не нужные автомобили, тратя миллиарды. А могли бы и пенсионерам раздать.
yuriykyvich 06 февраля 2018 | 10:20
Интересно, какая истерика начнется у портянок, если еще и запуск окажется успешным, когда их уже от одной новости о предстоящем запуске начинает "колбасить". (патрик, облом...)