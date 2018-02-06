Американская компания Space X планирует запустить сегодня свою тяжелую ракету Falcon Heavy...

Она станет самой мощной из тех, что на сегодня находятся в эксплуатации.

Миллиардер Илон Маск, владелец и главный вдохновитель Space X, собирается не только отправить в космос свое новое детище, но и вернуть после запуска сразу три сегмента первой ступени. Центральная часть приземлится на плавучую платформу под названием «Of Course I Still Love You», боковые ускорители ждут на земле в районе космодрома. Кстати, оба боковых ускорителя – это, по сути, первые ступени, которые летали ранее в космос, рассказывали в самой компании. Запуск будут осуществляться с космодрома на мысе Канаверал. Полезной нагрузкой в ходе первого испытательного пуска должен стать автомобиль Илона Маска — Tesla Roadster 2009 года красного цвета. Машина полетит к Марсу с девизом – «Красный автомобиль – Красной планете». Ее выведут на эллиптическую орбиту, где она сможет находиться в течение миллиарда лет. Как пишет пресса, аудиосистема электромобиля, пока хватит заряда, будет непрерывно проигрывать композицию Дэвида Боуи Space Oddity.

На старт ракеты были приглашены астронавт Базз Олдрин, побывавший на Луне, а также актер Харрисон Форд, за его роль Хана Соло в «Звездных войнах».