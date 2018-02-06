Z Архив новостей новости
5 22 6 836
09:04, 06 февраля 2018

Американская компания Space X планирует запустить сегодня свою тяжелую ракету Falcon Heavy

Она станет самой мощной из тех, что на сегодня находятся в эксплуатации.

Миллиардер Илон Маск, владелец и главный вдохновитель Space X, собирается не только отправить в космос свое новое детище, но и вернуть после запуска сразу три сегмента первой ступени. Центральная часть приземлится на плавучую платформу под названием «Of Course I Still Love You», боковые ускорители ждут на земле в районе космодрома. Кстати, оба боковых ускорителя – это, по сути, первые ступени, которые летали ранее в космос, рассказывали в самой компании. Запуск будут осуществляться с космодрома на мысе Канаверал. Полезной нагрузкой в ходе первого испытательного пуска должен стать автомобиль Илона Маска — Tesla Roadster 2009 года красного цвета. Машина полетит к Марсу с девизом – «Красный автомобиль – Красной планете». Ее выведут на эллиптическую орбиту, где она сможет находиться в течение миллиарда лет. Как пишет пресса, аудиосистема электромобиля, пока хватит заряда, будет непрерывно проигрывать композицию Дэвида Боуи Space Oddity.

На старт ракеты были приглашены астронавт Базз Олдрин, побывавший на Луне, а также актер Харрисон Форд, за его роль Хана Соло в «Звездных войнах».

Комментарии

22

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

andre_klimov 06 февраля 2018 | 09:07

Всё-таки Маск - гениальный шоумен, помимо прочего. Это импонирует...

patrik01 06 февраля 2018 | 09:16

Американская компания Space X планирует запустить сегодня свою тяжелую ракету Falcon Heavy...

Поздравляю украинскую и российскую жидобандеру - это ваша победа.

ze_danil 06 февраля 2018 | 09:26

patrik01: не знаю чья там победа, но точно известно чьё поражение.

Маск забрал почти все коммерческие запуски у Роскосмоса. Например через неделю Маск будет запускать спутники Hispasat и PAZ - а по первоначальному плану их должен был выводить Роскосмос в 2017 году

from_russia_with_boyaryshnik 06 февраля 2018 | 09:26

patrik01: Не дорабатываешь , пассажир , забыл сказать , чтобы они встали на колени с красными шариками ;)))

ivorytower 06 февраля 2018 | 09:33

patrik01: /Поздравляю украинскую и российскую жидобандеру - это ваша победа./
Так ракета еще не взлетела. Рано поздравлять, как бы не упала.

oblom777 06 февраля 2018 | 09:30

andre_klimov: """""Это импонирует...""""""

Туповатому деревенскому быдлу, выведенному Сталиным в города, и от это возомнившему себя в либералах, - лишь бы похахалиться...

Доставляет то, что никто из американцев и прочих жителей планеты Земля не доверил груз жулику Маску и ему пришлось запускать вторчермет.

ivorytower 06 февраля 2018 | 09:35

andre_klimov: /гениальный шоумен/
В старину это называлось мошенничеством и плутовством.

jblack2 06 февраля 2018 | 09:12

Молодец Илон Маск! Двигает прогресс вперёд!
Ему первому на Марсе и памятник поставят.

ivorytower 06 февраля 2018 | 09:37

jblack2: Каково это, вылизывать пиндосам и чувствовать себя продажной шкуркой?

jblack2 06 февраля 2018 | 09:52

ivorytower: Каково это, вылизывать пиндосам...
--------
Дорогой друг, мне пофигу какое у него гражданство, а у Маска их 3 - ЮАР, Канады и США.
Главное, что это талантливый инженер, бизнесмен и первооткрыватель, двигающийся прогресс вперёд.
Многие, как Вы выражаетесь пиндосы, не стесняется восхищаться нашим автоматом Калашникова, Большим театром и пр.

ivorytower 06 февраля 2018 | 10:33

jblack2: /Многие, как Вы выражаетесь пиндосы, не стесняется восхищаться нашим автоматом Калашникова, Большим театром и пр. /
А вот прокладосы всем этим не восхищаются. Зато прокладосы скачут с кастрюлями, когда у России неудачные запуски, или подконтрольные сЫшЫа террористы сбивают российский истребитель. После этого, какое вы уважение к себе требуете? Возникает лишь желание дать вам в морду.

litovec55 06 февраля 2018 | 10:39

jblack2: Двигает прогресс вперёд!
Это какой прогресс он двигает? Электромобили? Так это не прогресс! Во первых электричество надо где то вырабатывать! Во вторых редкоземельных ( метеоритных) металлов (для производства аккумуляторов) на земле гораздо меньше, чем нефти! НАСА через Маска отмывает бабло! Когда разберутся в этих аферах будет тюрьма, а не памятник!

pycckoe_cpy 06 февраля 2018 | 09:18

Если этому Маску палки в колёса вставлять, то послать Рогозина ему в помощь. Вместо Марса, всё запущеное на дне океана окажется.

drtomsky 06 февраля 2018 | 09:19

Успешного запуска.

vezdehod 06 февраля 2018 | 09:23

Должна взлететь. как и было задумано - другого не дано.

ivorytower 06 февраля 2018 | 09:43

vezdehod: Вера ссаных прокладок в банкрота маска вызывает жалость и отвращение.

platonnekafrin 06 февраля 2018 | 09:25

Машину жалко, а за Рогозина обидно. Не то что не позвали, нет! Его надо было на Марс запустить: "Красная физя - Красной планете".

gavrikoff2007 06 февраля 2018 | 09:28

Американская компания Space X планирует запустить сегодня свою тяжелую ракету Falcon Heavy.
Московские коммунальщики уже вторые сутки пытаются ликвидировать последствия мощного снегопада.

litovec55 06 февраля 2018 | 10:25

gavrikoff2007: Московские коммунальщики уже вторые сутки
Видишь ли Женя, мнишь себя технарем и сидяшь на диване, а должен работать дворником, вот тогда бы и справились быстрее!

litovec55 06 февраля 2018 | 09:56

Молодец Маск! Принял честное решение: запустить свои ТУПИКОВЫЕ разработки в сторону Марса!

stagla 06 февраля 2018 | 10:05

В стране поезда с рельс сходят, люди гибнут, инфраструктура разваливается, в школах массовые расстрелы, все деятели шоу-бизнеса изнемогают от сексуальных домогательств, долг страны превышает все мыслимые пределы...
А сомнительные бизнесмены, сделавшие состояние на распиле и воровстве, развлекаются тем. что запускают в космос никому не нужные автомобили, тратя миллиарды. А могли бы и пенсионерам раздать.

yuriykyvich 06 февраля 2018 | 10:20

Интересно, какая истерика начнется у портянок, если еще и запуск окажется успешным, когда их уже от одной новости о предстоящем запуске начинает "колбасить". (патрик, облом...)

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 2 февраля Поздравить…

5 415 6 5062 02.02
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 5 февраля

5 431 6 6640 05.02
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 1 февраля Поздравить…

5 398 6 8113 01.02
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

На Западе Россию не любили во все времена До таких списков не могли додуматься даже в самые худшие периоды истории…

5 407 6 31213 30.01
Kсша, рф, политика, мнения
Блоги

Рожденные 31 января Поздравить…

5 289 6 7234 31.01
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Про список Это угроза, но не удар. Пока список грозит только парой утренних инфарктов у особо чувствительных натур…

5 131 6 45096 30.01
Kполитика, сша, рф, путин, общество, мнения
Блоги

Родственники погибших при крушении MH17 выиграли судебный иск против Игоря Гиркина Коллективный иск 25-ти человек был подан в суд Иллинойса…

5 115 6 18961 30.01
Kавиа, катастрофы, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Америка разрешает себе «ответить» ядерным оружием Теперь понятно, почему все последние годы США так усердно «раскручивали» тему киберугроз и кибератак…

5 209 6 12519 04.02
Kсша, рф, политика, мнения
Блоги

Татьяна Мармазова экс-депутат Донецкого горсовета, один из организаторов референдума в Донецке

Почему Донбасс На колени Донбасс может встать только в двух случаях и только осознанно и самостоятельно — в шахтном забое и в молитве к Господу…

5 218 6 15848 01.02
Kдонбасс, общество, события
Блоги

Борис Титов уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель партии роста

Передал Путину список бизнесменов, желающих вернуться в Россию Некоторые уже 20 лет живут вне России, и даже Интерпол уже исключил их розыска, в на Родине дело продолжает висеть…

5 135 6 10049 05.02
Kпутин, бизнес, рф, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Уголовная ответственность для тех, кто умышленно искажает правду о ВОВ В Сталинградской битве ежедневно гибли тысячи наших солдат и офицеров, но армия выстояла, разгромила Паулюса, румынские, итальянские дивизии, хорватские подразделения…

5 310 6 23449 02.02
Kистория, война, законы, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Очень странный список Все-таки правящий американский класс не очень представляет себе Россию. А без понимания и общения никакое сотрудничество невозможно…

5 321 6 99596 30.01
Kсша, рф, власть, мнения
Блоги

Перезаписывая историю, не победить «бандеровскую идеологию» Запретительные меры, наказания и преследования мало чем помогут, если и дальше будет проводиться агрессивная зарубежная политика в отношении тех, кто спас мир от фашизма…

5 104 6 8880 01.02
Kполитика, украина, общество, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Вы против Путина или против Явлинского? Однажды уже получили «свежего» кандидата в президенты, молодого и с «новым лицом». Его звали Владимир Путин…

5 348 6 30440 01.02
Kпутин, явлинский, политика, выборы-2018, мнения
Блоги

Дмитрий Медведев: МОК принял постыдное решение А допинг здесь вообще ни при чем, об этом говорить уже просто смешно. Можно было еще как-то терпеть ангажированное расследование по допингу, ведущееся направленно против одного государства – России…

5 287 6 25392 05.02
Kолимпиада-2018, спорт, рф, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2884032

5 128 6 11593 02.02
#слушать 01:46:15 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи

Популярное за неделю

Новости

Роман Абрамович пытался получить вид на жительство в Швейцарии. Как сообщают местные издания, в  2016 году миллиардер, живущий в Великобритании уже подвал аналогичное заявление в кантоне Вале и даже  получил положительный ответ. Однако на следующий год он  отозвал свое прошение.

5 3 6 9219
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Какая глупость – долбить откровенно полицейское государство в его самую защищенную, закрепленную часть – в так называемую улицу, которую режим уже перекрыл дуболомами Нацгвардии, миллионами и триллионами…

5 174 6 145063 31.01
#слушать 48:27 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kполитика, общество, видео, передачи, сетевизор
Голосование
Вы считает приговор Никите Белых справедливым?
5 140 6 16684 02.02
Блоги

+ Сванидзе и Шевченко подрались в эфире радио «Комсомольская правда» Сванидзе и Шевченко подрались в эфире радио «Комсомольская правда» Оппоненты обсуждали вопрос «Является ли сталинизм болезнью, которую надо лечить»...

5 1290 6 250107 30.01
8читать ;смотреть
Kшевченко, сванидзе, скандалы, видео
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель, журналист

Они очень боялись массового остракизма. Они боялись ощущения нелегитимности. Они его помнят в 11-12 годах. Когда сотня тысяч людей вышла, когда в воздухе висело ясное понимание, что они воры…

5 305 6 121170 01.02
#слушать 36:41 8читать ;смотреть $скачать 8.4 МБ
Kполитика, выборы-2018, власть, общество, видео, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6668340
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3276908

Сегодня в эфире