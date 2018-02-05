Минобороны России призывает правоохранительные органы оценить действия журналиста «Фонтанки»

В ведомстве возмущены тем, что издание опубликовало персональные данные российского пилота, погибшего в Сирии, сообщает агентство РИА Новости. В военном ведомстве утверждают, что сотрудник «Фонтанки» Денис Коротков получил доступ к персональным финансовым отчётам военного лётчика и, тем самым, как заявили в министерстве, «нарушил пределы допустимого».

Сегодня на сайте «Фонтанки» появился материал, в котором рассказывается как, зная дату рождения военнослужащего и его личный номер, любой пользователь может получить доступ к сведениям о его денежном довольствии, должностном положении, месте и характере службы. Протестировав сервис, «Фонтанка» выяснила, сколько получают российские лётчики в Сирии написала, что официальный сайт Минобороны «бьёт стандарты открытости».