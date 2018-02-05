Минобороны России призывает правоохранительные органы оценить действия журналиста «Фонтанки»
В ведомстве возмущены тем, что издание опубликовало персональные данные российского пилота, погибшего в Сирии, сообщает агентство РИА Новости. В военном ведомстве утверждают, что сотрудник «Фонтанки» Денис Коротков получил доступ к персональным финансовым отчётам военного лётчика и, тем самым, как заявили в министерстве, «нарушил пределы допустимого».
Сегодня на сайте «Фонтанки» появился материал, в котором рассказывается как, зная дату рождения военнослужащего и его личный номер, любой пользователь может получить доступ к сведениям о его денежном довольствии, должностном положении, месте и характере службы. Протестировав сервис, «Фонтанка» выяснила, сколько получают российские лётчики в Сирии написала, что официальный сайт Минобороны «бьёт стандарты открытости».
Комментарии9
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gregor 05 февраля 2018 | 23:08
Низяяяяяяяяяяяяяя .
cukker 05 февраля 2018 | 23:10
gregor: старперче, сколько гадостей ты вылил в адрес погибшего Героя, тебя надо из-за компа прям в Матросскую тишину тащить за шкирку, что б знал старый придурак, что о героях говорить
put__out 05 февраля 2018 | 23:15
cukker: А геройство то, в чём милейший?...
cukker 05 февраля 2018 | 23:16
put__out: надень кастрюлю на башку и спрыгни с 10 этажа
astet 05 февраля 2018 | 23:14
gregor: почему народу нельзя знать,
сколько получают российские герои?
Величина зарплаты "защитника родины"
может стать важным фактором
для привлечения новых патриотов России!!!
Ведь патриоты России
защищают Россию же
"на дальних подступах"
исключительно за большие бабки,
не так ли?
Поэтому Медведев и говорил,
что пенсионеров денег нет?!!
vor_mbh_xa_xa 05 февраля 2018 | 23:08
Это прямое нарушение Закона.
Фонтанку закрыть. Короткова тоже.
piter_ug 05 февраля 2018 | 23:10
Видимо военнослужащий погиб сражаясь не за Родину, если информацию о нем пытаются скрыть.
mikhail_spb_ 05 февраля 2018 | 23:11
Действительно интересно, сколько отстёгивается из народного кармана российским воинам-интернационалистам.
Да и денежное удовольствие некоторых военачальничков тоже любопытно узнать.
cukker 05 февраля 2018 | 23:26
mikhail_spb_: вот , гниющяя бандеровская щека, тоже измывался над русским героем , больше всех. ФСБ должно проверить, действительно эта тварь из Питера, наказать его, отомстить за парня, как сегодня мстят в Идлибе