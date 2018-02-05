Курс доллара к рублю на Московской бирже сегодня впервые с 11 января превысил 57 рублей
Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает агентство ТАСС. Европейская валюта также продемонстрировала рост.
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Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает агентство ТАСС. Европейская валюта также продемонстрировала рост.
Комментарии2
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kara 05 февраля 2018 | 23:13
ну а чего ожидать, если Минфин играет против рубля
cobakin 05 февраля 2018 | 23:27
kara:
Дурак ты мальчик. Против рубля играет Путин со своими шестерками из Кремля.
У них то все доходы в баксах, так что это им бальзам на душу. А на Россию им насрать.