Полиция Казани отказалась возбуждать уголовное дело о клевете из-за слово «Воры», вытоптанного у стен местного Кремля

В Казани полиция отказалась возбуждать уголовное дело о клевете из-за слово «Воры», вытоптанного у стен местного Кремля. Полицейские направили в прокуратуру постановление об отказе в возбуждении дела. Об этом сообщает издание «Казанский репортер». Окончательное решение о том, стоит ли возбуждать дело, должна принять прокуратура. Неизвестные вытоптали слово «Воры» в снегу около казанского Кремля 23 января, накануне приезда Владимира Путина. Полиция тогда организовала проверку. 21:22