Полиция Казани отказалась возбуждать уголовное дело о клевете из-за слово «Воры», вытоптанного у стен местного Кремля
В Казани полиция отказалась возбуждать уголовное дело о клевете из-за слово «Воры», вытоптанного у стен местного Кремля. Полицейские направили в прокуратуру постановление об отказе в возбуждении дела. Об этом сообщает издание «Казанский репортер». Окончательное решение о том, стоит ли возбуждать дело, должна принять прокуратура. Неизвестные вытоптали слово «Воры» в снегу около казанского Кремля 23 января, накануне приезда Владимира Путина. Полиция тогда организовала проверку. 21:22
Комментарии3
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astet 05 февраля 2018 | 23:07
А, может, полицейским
всё же стоит проверить "снежное заявление"?
Вдруг Татарстаном действительно правят воры?
mikhail_spb_ 05 февраля 2018 | 23:08
Видимо, никто не захотел признаваться, что это слово адресовано им?
А слово-то это стёрли или оно так и осталось?
mixanazarov 05 февраля 2018 | 23:10
У всех жителей Казани надо взять образец почерка . Статья теракт минимум светит.