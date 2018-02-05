Министерство культуры Белоруссии разрешило демонстрировать в кинотеатрах страны фильм «Смерть Сталина»
Представители ведомства посмотрели картину и сообщили, что замечаний нет. Белорусское законодательство фильм не нарушает, — сказали в министерстве.
Ранее у британской комедии «Смерть Сталина» отозвали прокатное удостоверение в России. Чиновники назвали ленту оскорбительной. Они также утверждали, что в фильме содержатся материалы, распространение которых запрещено российским законодательством. Несмотря на официальный запрет, несколько показов картины успел провести столичный кинотеатр «Пионер».
Комментарии6
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vor_mbh_xa_xa 05 февраля 2018 | 23:11
А, пустое. На это фильмец нигде и никто не ходит. Убыточный прокат.
mikhail_spb_ 05 февраля 2018 | 23:14
Неужели среди руководства братской республики оказалось мало оскорблённых сталинистов, чтобы запретить этот гнусный пасквиль на вождя народов, как это сделали в России?
nanarytwo 05 февраля 2018 | 23:16
Не надо было его запрещать в России. Больше шуму подняли из ничего. Я его уже посмотрел в интернете. К Сталину отношусь негативно, но кино гавно ещё то, прошло бы и никто не заметил.
ys171717 05 февраля 2018 | 23:21
Посмотрел фильм Смерть Сталина. Замечательный гротеск. Абсолютная правда. Всем смотреть! В сегодняшнее слегка кривое зеркало того времени.
nikmart001 05 февраля 2018 | 23:21
Ну наконец то, теперь либералы всей России раскупят билеты на все, что движется в Беларусь!
strelets19 05 февраля 2018 | 23:23
Тяжелый неприятный остаток. Не посоветую никому из знакомых и вас всех предостерегу. Хотите историю и драму — посмотрите документалки (не одну, чтобы разные точки зрения понимать) или «Список Шиндлера», например. Хотите комедию — выбирайте настоящую комедию. А не этот театр абсурда, который для российского человека не может быть смешным. Либо вы делаете смешной фильм, поверхностно основанный на истории, либо вы делаете драму о бесчинствах НКВД. Нельзя показывать это в стране, в которой, наверное, 50% точно и свою историю не знает, и не способно критически мыслить. Теперь они посмотрят это (ведь запретный плод столь сладок) и будут считать, что над событиями, проиллюстрированными там, можно смеяться, а герои нашей истории и вправду были такими нелепыми.
Как товарищи плачут-ржут над умершим Сталиным, лежащем в луже, или, расстреливая «жиробаса» Берию, или, показывая Маршала Жукова, склонным к алкоголизму (на похоронах Сталина он говорит: «Пойду представлять Красную армию в буфете») и рэмбо-замашкам (когда из-под полы плаща он достает винтовки, чтобы расстрелять Берию, а потом просит зажигалку, что поджечь его). Так в чем свобода? В сценах насилия, но его и в наших криминальных боевиках хватает. Свобода в изложении мыслей? Ну, то есть матами? Или свобода в том, что рассказали, сколько человек было репрессировано и расстреляно. Так вроде этими страшными цифрами нас шокировали уже много лет назад…