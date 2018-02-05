Специалист министерства внутренней безопасности США оставил в самолёте секретные документы
Их обнаружил в кармане впереди стоящего кресла сотрудник телекомпании CNN. Там же был посадочный талон работающего на министерство учёного. На документах были пометки «Строго для служебного пользования», в них говорилось о мерах безопасности во время финала чемпионата по американскому футболу. После переговоров с министерством в CNN решили не публиковать детали, сотрудники ведомства сказали журналистам, что публикация может угрожать национальной безопасности, отмечает РБК.
Комментарии3
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vor_mbh_xa_xa 05 февраля 2018 | 23:05
Не зря сказал сатирик: "Тупые американцы" (с)
boseal 05 февраля 2018 | 23:15
Хорошо, что просто оставил, а не рыбу завернул).
sveklotron_7 05 февраля 2018 | 23:18
Американцы - большие интеллектуалы. Им некогда о ерунде...На них "весьмир"