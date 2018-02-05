Специалист министерства внутренней безопасности США оставил в самолёте секретные документы

Их обнаружил в кармане впереди стоящего кресла сотрудник телекомпании CNN. Там же был посадочный талон работающего на министерство учёного. На документах были пометки «Строго для служебного пользования», в них говорилось о мерах безопасности во время финала чемпионата по американскому футболу. После переговоров с министерством в CNN решили не публиковать детали, сотрудники ведомства сказали журналистам, что публикация может угрожать национальной безопасности, отмечает РБК.