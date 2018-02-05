Министр спорта не исключает провокаций в отношении российских спортсменов на Олимпиаде в Пхёнчхане
При этом Павел Колобков надеется, что приём всё же будет тёплым. Игры открываются 9 февраля.
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При этом Павел Колобков надеется, что приём всё же будет тёплым. Игры открываются 9 февраля.
Комментарии13
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aleksandr39 05 февраля 2018 | 22:37
А где Мутко ,почему не слышно ?
testmeter 05 февраля 2018 | 22:37
"приём всё же будет тёплым" /// Моча не успеет охладиться
navsegda 05 февраля 2018 | 22:37
Ураги рассыпят по номерам мельдоний , такой соблазн
mikhail_spb_ 05 февраля 2018 | 22:41
Приём будет тёплым, но провокационным.
Госпропагандоны уже получили список провокаций против росспортсменов, о которых они начнут визжать по сигналу начальства?
trans 05 февраля 2018 | 22:43
А чего он переживает, российская власть уже наняла корейских квакеров, сами же
хвастались. Будут за бабло россиянам аплодировать.
mixanazarov 05 февраля 2018 | 22:43
Страхуется министр , без допинга -значит без медалей .
vilingrad 05 февраля 2018 | 22:47
Будут издевательски предлагать хамон, пармезан и Playboy с Путиным в разных позах( по материалам роств)
gregor 05 февраля 2018 | 22:48
Министр спорта не исключает провокаций в отношении российских спортсменов на Олимпиаде в Пхёнчхане
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Ну так не делай провокаций , не организовывай .
cobakin 05 февраля 2018 | 22:59
Надо бы всех этих Колобков, Мудков и всякой челяди от спорта на церемонию открытия отправить.
Чтоб их там всех оплевали с ног до головы.
piter_ug 05 февраля 2018 | 23:01
//не исключает, но надеется//
Это чего-то наподобие гадания на кофейной гуще?
Или на мельдониевой моче?
clandestino 05 февраля 2018 | 23:01
Чтобы пресечь эти провокации 169 спортсменов сопровождают 186 проверенных и ответственных официальных лиц
na555 05 февраля 2018 | 23:06
Самая большая провокация это Мудко.
yuriyp 05 февраля 2018 | 23:07
Боится, что лыжников заставят на лыжах бежать...