Столичные чиновники просят москвичей отказаться от личного транспорта до конца недели
Это связано с расчисткой улиц от выпавшего снега, сообщили в Центре организации дорожного движения. В ведомстве поблагодарили автомобилистов, которые сегодня оставили свои машины дома. По словам чиновников, это помогло избежать транспортного коллапса. В центре подсчитали, что к просьбе не пользоваться сегодня личным транспортам прислушались до 15% водителей в Москве.
Комментарии8
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efilika 05 февраля 2018 | 22:38
Интересно, от своего транспорта они готовы отказаться? То ечсть, москвичи должны бросить свой машины, чтобы чинуши из своих загородных особняков могли беспрепятственно приехать в Москву?
mikhail_spb_ 05 февраля 2018 | 22:38
То есть до конца недели москвичи должны отказаться от личного автотранспорта и передать его московским чиновникам?
garryf 05 февраля 2018 | 22:47
Начни с себя!
ginbin_ 05 февраля 2018 | 22:48
Сегодня лично видел как наш мэр Семёнович на собаках до мэрии добирался. Вот бы всем чиновникам брать с него пример.
kara 05 февраля 2018 | 22:51
дорогие чиновники!
если в проклятой Америке Джо Байден берет лопату и чистит снег возле своего дома, то чем вы лучше?
может возьмете лопаты и почистите возле своих работ, а те кто освободиться пусть почистят возле поликлиник,во дворах и тд
almed 05 февраля 2018 | 22:51
Завтра едем с Ликсутовым и Биррюковы на маршрутке
clandestino 05 февраля 2018 | 23:22
А лучше до лета. В Подмосковье если кто снег и убирает так это сами жители. Пипец!!! Дороги стали вдвое Уже, ехать невозможно, вместо тротуаров снежная целина, машину поставить негде, фуры на своей всесезонной резине шлифуют эстакады, пытаясь по ним забраться. Вожу с собой лопату в машине. Каждый роет себе грядку, чтобы припарковаться. Блин, как люди живут в условном Надыме в таких условиях круглый год?
vladimirbelarus 05 февраля 2018 | 23:26
В метро народу прибавилось - не пробиться.