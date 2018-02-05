Столичные чиновники просят москвичей отказаться от личного транспорта до конца недели

Это связано с расчисткой улиц от выпавшего снега, сообщили в Центре организации дорожного движения. В ведомстве поблагодарили автомобилистов, которые сегодня оставили свои машины дома. По словам чиновников, это помогло избежать транспортного коллапса. В центре подсчитали, что к просьбе не пользоваться сегодня личным транспортам прислушались до 15% водителей в Москве.