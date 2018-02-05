\\ В Севастополе выложили из горящих свечей контур сбитого в Сирии самолёта Су-25... //

Это была акция в память о погибшем пилоте Романе Филиппове, сообщает интернет-издание Gazeta.ru. В сообщении утверждается, что организаторами стали местные волонтёры. Тем временем в Минобороны заявили, что установили перед зданием ведомства на Фрунзенской набережной в Москве фотографию пилота и теперь туда несут цветы.

В минувшую субботу в Сирии был сбит российский штурмовик Су-25. Пилот Роман Филипов катапультировался и, как сообщили в Минобороны, подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен к боевикам.