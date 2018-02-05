В Севастополе выложили из горящих свечей контур сбитого в Сирии самолёта Су-25
Это была акция в память о погибшем пилоте Романе Филиппове, сообщает интернет-издание Gazeta.ru. В сообщении утверждается, что организаторами стали местные волонтёры. Тем временем в Минобороны заявили, что установили перед зданием ведомства на Фрунзенской набережной в Москве фотографию пилота и теперь туда несут цветы.
В минувшую субботу в Сирии был сбит российский штурмовик Су-25. Пилот Роман Филипов катапультировался и, как сообщили в Минобороны, подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен к боевикам.
Комментарии23
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navsegda 05 февраля 2018 | 22:35
А контуры его жертв ? До сих пор вата не может внятно объяснить какого х РФ забыла в Сирии , вот за каким хером погиб ентот лётчик ?
vor_mbh_xa_xa 05 февраля 2018 | 22:37
Слава герою!
Бандеровцам этого не понять.
vis_a_vis 05 февраля 2018 | 22:40
\\ В Севастополе выложили из горящих свечей контур сбитого в Сирии самолёта Су-25... //
Зря пожгли. Свечи им еще понадобятся.
pycckoe_cpy 05 февраля 2018 | 22:46
Бахвалиться выдуманными подвигами - это одна из самых главных русских скреп. А так-то ссыкуны редкостные (абреки не дадут соврать).
Когда в раж входят, у них каждый панфиловец по три танка сжигает (ну хоть бы правдоподобно врали).
metvlag 05 февраля 2018 | 22:39
navsegda: НЕХОРОШИЙ СИМВОЛ, НЕ ОТ БОЛЬНОГО УМА ОНИ ТАК ПОМЯНУЛИ СГОРЕВШИЙ САМОЛЕТ.
captain_ 05 февраля 2018 | 23:00
navsegda: // вата не может внятно объяснить какого х РФ забыла в Сирии//
Такого же как и в Украине!
Мы вЯликие! Мы за 2 часа до Берлина! Наши искандеры... Все нас боятся!...
Тьфу, одним словом...
Лубянские понты - дороже денег.
pravdatut 05 февраля 2018 | 22:38
Обскакал Симферополь Кадырова!
pravdatut 05 февраля 2018 | 22:40
pravdatut: вроде Севастополь. Затушовывают политики свои проколы, как при СССР.
drtomsky 05 февраля 2018 | 22:39
Сразу карту России можно выкладывать. Вова добьется.
gregor 05 февраля 2018 | 22:41
Хорошо ,что не додумались детей поставить на колени ,в виде самолёта .
Эти лицемеры могут и до этого додуматься .
mikhail_spb_ 05 февраля 2018 | 22:45
А откуда стало известно, что он сам подорвал себя гранатой?
И откуда она у него взялась?
Лучше рассказывать легенду, что он направил горящий самолёт на колонну игиловской бронетехники, выполнив наставление руководства: "повторяйте смело подвиг Гастело!".
snikkersnepper 05 февраля 2018 | 23:13
mikhail_spb_: zx48k:
На фото и очевидно. На видео (выложенном боевиками) тем более.
Гранаты и "Стечкин" входят в НАЗ (носимый аварийный запас).
vilingrad 05 февраля 2018 | 22:45
Хорошо, не надпись "Люфтваффе"
zx48k 05 февраля 2018 | 22:54
"как сообщили в Минобороны, подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен к боевикам." - зачем врать, если есть фото.
cukker 05 февраля 2018 | 22:54
Роспотребнадзору заглянуть бы сюда и закрыть эту омерзительную бандеровскую лавочку. такого безобразия нет нигде в мире
mayk19 05 февраля 2018 | 23:08
cukker: Такого безобразия нет нигде в мире...
Тут вы правы...Штурмовик ВКС Су25, прозваный "грач", участвующий в боевых действиях на территории Сирии-где огромное количество различных групировок не оборудован элементарной защитой , хоть бы и ложными тепловыми ракетами -от ПЗРК..
Вы назовите хоть чьи ВВС стран НАТО-чьи самолеты не имеют такой защиты...
Позорище и безответственность и полная профнепригодность руководства ВКС России-и где ж это широкоразрекламированное перевооружение РА и ее ВКС?
Кстати и "высокоточное оружие " возмездия , оказалось обычными , запрещенными касетными бомбами..и сколько там людей от них погибло-один Аллах знает и уж точно не боевики...
cukker 05 февраля 2018 | 23:23
mayk19: вы все должны ответить за шельмование русского героя, ответ должен быть чувствительным, как сегодняшние удары по Идлибу
garryf 05 февраля 2018 | 22:56
Символом святости выложили контур машины для убийств.
ly4_sveta 05 февраля 2018 | 22:57
За путинские амбиции, тщеславие и величие,
прущие изо всех дыр, расплачиваются простые
люди. Интересно, какие аферы ещё готовит этот
нарцисс для возвеличивания самого себя и в
какие военные авантюры втянет общество в
последующие шесть лет?
strelets19 05 февраля 2018 | 23:01
Сектанты эха радуются гибели лётчика собственной страны! И эти моральные уроды надеются на какую то поддержку.
mixanazarov 05 февраля 2018 | 23:04
А перед смертью сказал . Матросы не сдаются и открыл кингстоны на корабле .
curious69_ 05 февраля 2018 | 23:05
Древнеегипетские жрецы умерли бы от зависти ,с какой скоростью возрождается культ смерти в богоспасаемой России. Всё таки психиатрия ещё так несовершенна , что неспособна описать кремлёвских ПРИДУРКОВ.
boseal 05 февраля 2018 | 23:06
Странно, что больше всего смерти российского пилота радуются соседи из Украины.
Человек обычно радуется тому, что у соседа дом сгорел, только в том случае, когда сам живет в землянке, зимой мерзнет, всем должен и по сути никто его не уважает.