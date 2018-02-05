Z Архив новостей новости
5 23 6 1011
22:30, 05 февраля 2018

В Севастополе выложили из горящих свечей контур сбитого в Сирии самолёта Су-25

Это была акция в память о погибшем пилоте Романе Филиппове, сообщает интернет-издание Gazeta.ru. В сообщении утверждается, что организаторами стали местные волонтёры. Тем временем в Минобороны заявили, что установили перед зданием ведомства на Фрунзенской набережной в Москве фотографию пилота и теперь туда несут цветы.

В минувшую субботу в Сирии был сбит российский штурмовик Су-25. Пилот Роман Филипов катапультировался и, как сообщили в Минобороны, подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен к боевикам.

Комментарии

23

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

navsegda 05 февраля 2018 | 22:35

А контуры его жертв ? До сих пор вата не может внятно объяснить какого х РФ забыла в Сирии , вот за каким хером погиб ентот лётчик ?

vor_mbh_xa_xa 05 февраля 2018 | 22:37

Слава герою!
Бандеровцам этого не понять.

vis_a_vis 05 февраля 2018 | 22:40

\\ В Севастополе выложили из горящих свечей контур сбитого в Сирии самолёта Су-25... //

Зря пожгли. Свечи им еще понадобятся.

pycckoe_cpy 05 февраля 2018 | 22:46

Бахвалиться выдуманными подвигами - это одна из самых главных русских скреп. А так-то ссыкуны редкостные (абреки не дадут соврать).
Когда в раж входят, у них каждый панфиловец по три танка сжигает (ну хоть бы правдоподобно врали).

metvlag 05 февраля 2018 | 22:39

navsegda: НЕХОРОШИЙ СИМВОЛ, НЕ ОТ БОЛЬНОГО УМА ОНИ ТАК ПОМЯНУЛИ СГОРЕВШИЙ САМОЛЕТ.

captain_ 05 февраля 2018 | 23:00

navsegda: // вата не может внятно объяснить какого х РФ забыла в Сирии//
Такого же как и в Украине!
Мы вЯликие! Мы за 2 часа до Берлина! Наши искандеры... Все нас боятся!...
Тьфу, одним словом...
Лубянские понты - дороже денег.

pravdatut 05 февраля 2018 | 22:38

Обскакал Симферополь Кадырова!

pravdatut 05 февраля 2018 | 22:40

pravdatut: вроде Севастополь. Затушовывают политики свои проколы, как при СССР.

drtomsky 05 февраля 2018 | 22:39

Сразу карту России можно выкладывать. Вова добьется.

gregor 05 февраля 2018 | 22:41

Хорошо ,что не додумались детей поставить на колени ,в виде самолёта .
Эти лицемеры могут и до этого додуматься .

mikhail_spb_ 05 февраля 2018 | 22:45


А откуда стало известно, что он сам подорвал себя гранатой?
И откуда она у него взялась?

Лучше рассказывать легенду, что он направил горящий самолёт на колонну игиловской бронетехники, выполнив наставление руководства: "повторяйте смело подвиг Гастело!".

snikkersnepper 05 февраля 2018 | 23:13

mikhail_spb_: zx48k:

На фото и очевидно. На видео (выложенном боевиками) тем более.
Гранаты и "Стечкин" входят в НАЗ (носимый аварийный запас).

vilingrad 05 февраля 2018 | 22:45

Хорошо, не надпись "Люфтваффе"

zx48k 05 февраля 2018 | 22:54

"как сообщили в Минобороны, подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен к боевикам." - зачем врать, если есть фото.

cukker 05 февраля 2018 | 22:54

Роспотребнадзору заглянуть бы сюда и закрыть эту омерзительную бандеровскую лавочку. такого безобразия нет нигде в мире

mayk19 05 февраля 2018 | 23:08

cukker: Такого безобразия нет нигде в мире...
Тут вы правы...Штурмовик ВКС Су25, прозваный "грач", участвующий в боевых действиях на территории Сирии-где огромное количество различных групировок не оборудован элементарной защитой , хоть бы и ложными тепловыми ракетами -от ПЗРК..
Вы назовите хоть чьи ВВС стран НАТО-чьи самолеты не имеют такой защиты...
Позорище и безответственность и полная профнепригодность руководства ВКС России-и где ж это широкоразрекламированное перевооружение РА и ее ВКС?
Кстати и "высокоточное оружие " возмездия , оказалось обычными , запрещенными касетными бомбами..и сколько там людей от них погибло-один Аллах знает и уж точно не боевики...

cukker 05 февраля 2018 | 23:23

mayk19: вы все должны ответить за шельмование русского героя, ответ должен быть чувствительным, как сегодняшние удары по Идлибу

garryf 05 февраля 2018 | 22:56

Символом святости выложили контур машины для убийств.

ly4_sveta 05 февраля 2018 | 22:57

За путинские амбиции, тщеславие и величие,
прущие изо всех дыр, расплачиваются простые
люди. Интересно, какие аферы ещё готовит этот
нарцисс для возвеличивания самого себя и в
какие военные авантюры втянет общество в
последующие шесть лет?

(комментарий скрыт)

strelets19 05 февраля 2018 | 23:01

Сектанты эха радуются гибели лётчика собственной страны! И эти моральные уроды надеются на какую то поддержку.

(комментарий скрыт)

mixanazarov 05 февраля 2018 | 23:04

А перед смертью сказал . Матросы не сдаются и открыл кингстоны на корабле .

(комментарий скрыт)

curious69_ 05 февраля 2018 | 23:05

Древнеегипетские жрецы умерли бы от зависти ,с какой скоростью возрождается культ смерти в богоспасаемой России. Всё таки психиатрия ещё так несовершенна , что неспособна описать кремлёвских ПРИДУРКОВ.

boseal 05 февраля 2018 | 23:06

Странно, что больше всего смерти российского пилота радуются соседи из Украины.
Человек обычно радуется тому, что у соседа дом сгорел, только в том случае, когда сам живет в землянке, зимой мерзнет, всем должен и по сути никто его не уважает.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 5 февраля

5 388 6 5718 00:00
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 1 февраля Поздравить…

5 398 6 7942 01.02
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 31 января Поздравить…

5 289 6 7098 31.01
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Америка разрешает себе «ответить» ядерным оружием Теперь понятно, почему все последние годы США так усердно «раскручивали» тему киберугроз и кибератак…

5 205 6 12165 04.02
Kсша, рф, политика, мнения
Блоги

Дмитрий Медведев: МОК принял постыдное решение А допинг здесь вообще ни при чем, об этом говорить уже просто смешно. Можно было еще как-то терпеть ангажированное расследование по допингу, ведущееся направленно против одного государства – России…

5 126 6 8510 20:14
Kолимпиада-2018, спорт, рф, мнения
Блоги

Татьяна Мармазова экс-депутат Донецкого горсовета, один из организаторов референдума в Донецке

Почему Донбасс На колени Донбасс может встать только в двух случаях и только осознанно и самостоятельно — в шахтном забое и в молитве к Господу…

5 218 6 15722 01.02
Kдонбасс, общество, события
Блоги

Борис Титов уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель партии роста

Передал Путину список бизнесменов, желающих вернуться в Россию Некоторые уже 20 лет живут вне России, и даже Интерпол уже исключил их розыска, в на Родине дело продолжает висеть…

5 134 6 9727 09:03
Kпутин, бизнес, рф, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Уголовная ответственность для тех, кто умышленно искажает правду о ВОВ В Сталинградской битве ежедневно гибли тысячи наших солдат и офицеров, но армия выстояла, разгромила Паулюса, румынские, итальянские дивизии, хорватские подразделения…

5 310 6 23389 02.02
Kистория, война, законы, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

На Западе Россию не любили во все времена До таких списков не могли додуматься даже в самые худшие периоды истории…

5 406 6 31031 30.01
Kсша, рф, политика, мнения
Новости

К Алексею Навальному сегодня рано утром пришли полицейские Как пишет в Твиттере сам Навальный, «доставили две повестки на допрос в СК»...

5 79 6 6053
Новости

Российский пилот, погибший накануне в Сирии, по предварительным данным, оказался родом из Приморья Это выяснила группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team…

5 76 6 17531
Блоги

Перезаписывая историю, не победить «бандеровскую идеологию» Запретительные меры, наказания и преследования мало чем помогут, если и дальше будет проводиться агрессивная зарубежная политика в отношении тех, кто спас мир от фашизма…

5 104 6 8858 01.02
Kполитика, украина, общество, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Вы против Путина или против Явлинского? Однажды уже получили «свежего» кандидата в президенты, молодого и с «новым лицом». Его звали Владимир Путин…

5 348 6 30389 01.02
Kпутин, явлинский, политика, выборы-2018, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Проверка на адекватность Зная стереотипы, которые все ещё сидят в мозгах западных политиков, мы тут все олигархи, сторожащие реактор в ушанках, с пузырем водки и с канистрой нефти за пазухой…

5 82 6 7290 30.01
Kсша, рф, политика, олигархи, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2884032

5 126 6 11368 02.02
#слушать 01:46:15 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Новости

Роман Филиппов – пилот сбитого в Сирии штурмовика Су-25, будет представлен к высокой государственной награде Возможно и даже к званию Героя России посмертно…

5 95 6 8728

Популярное за неделю

Новости

Борис Титов утверждает, что передал президенту список бизнесменов, якобы  желающих вернуться на родину У себя в ФБ Уполномоченный по правам предпринимателей пишет, что в  списке более десяти фамилий, и обращения продолжают поступать…

5 18 6 15958
Интервью Разворот (утренний)

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

О «Кремлевском докладе» Этих людей как бы загнали в комнату. Американцы сказали: «Вот вы как бы тут посидите. Мы сейчас четверых расстреляем из секретного списка. Если вам будет непонятно, мы еще четверых расстреляем». То есть внесем в санкционный…

5 230 6 172336 30.01
#слушать 12:06 8читать $скачать 2.8 МБ
Голосование
Вы считает приговор Никите Белых справедливым?
5 125 6 15313 02.02
Блоги

+ Сванидзе и Шевченко подрались в эфире радио «Комсомольская правда» Сванидзе и Шевченко подрались в эфире радио «Комсомольская правда» Оппоненты обсуждали вопрос «Является ли сталинизм болезнью, которую надо лечить»...

5 1290 6 249466 30.01
8читать ;смотреть
Kшевченко, сванидзе, скандалы, видео
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Какая глупость – долбить откровенно полицейское государство в его самую защищенную, закрепленную часть – в так называемую улицу, которую режим уже перекрыл дуболомами Нацгвардии, миллионами и триллионами…

5 173 6 143784 31.01
#слушать 48:27 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kполитика, общество, видео, передачи, сетевизор
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6667607
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3276383

Сегодня в эфире